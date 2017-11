Ein letztes Geschenk: Tochter bekommt zum 21. Geburtstag Blumen ihres toten Vaters

Bailey Sellers war erst 16 Jahre alt, als ihr Vater an Krebs starb. Die Zeit nach seinem Tod war sehr hart für das Mädchen. Doch sie konnte sich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag auf eine Erinnerung an ihn freuen.

Als der Vater noch lebte, vollbrachte er etwas Grossartiges. Er schrieb eine ganze Serie von Briefen und bestellte Blumensträusse, die seiner Tochter jedes Jahr zu ihrem Geburtstag überreicht wurden.

Kürzlich feierte Bailey ihren 21. Geburtstag. Wieder erhielt sie ein Geschenk vom Vater - doch es sollte das Letzte sein. Sie teilte den Brief auf Twitter und die Worte rührten viele User zu Tränen.

«Liebe Bailey,

Das ist mein letzter Brief an dich, bevor wir uns wieder sehen. Ich will nicht, dass du noch weitere Tränen für mich vergießt, mein kleines Mädchen, da ich an einem besseren Ort bin. Du bist und wirst immer mein wertvollstes Juwel sein, das mir jemals gegeben wurde. Heute ist dein 21. Geburtstag und ich möchte, dass du immer deine Mama respektierst und dir selbst treu bleibst. Sei glücklich und genieße das Leben in vollen Zügen. Ich werde dir immer bei jedem Lebensabschnitt beistehen. Sieh dich einfach um, und ich werde da sein. Ich liebe dich mein Schatz. Alles Gute zum Geburtstag!!!

- Papa»