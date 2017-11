Ein Rechner zeigt es dir: So viel verdienen die Kardashians im Vergleich zu dir

Dem Kardashian/Jenner-Clan wird oft vorgeworfen, dass sie durch Nichts-Können reich wurden. Wie reich sie tatsächlich sind, wird uns anhand eines Internet-Rechners jetzt anschaulich gemacht.

Kurz eine kleine Erinnerung, wie das Reich- und Berühmtwerden genau von statten ging: Der Zweitältesten, Kim Kardashian, passierte ein kleines Malheur, als ein privates Sextape von der Vivid Entertainment Group veröffentlicht wurde, das sie gemeinsam mit dem Sänger Ray J zeigt. Den darauf folgenden, riesigen Skandal nutzte die Mutter Kris Jenner aus, als sie kurzerhand eine Realityshow aus dem Drama machte.

Seither scheffeln Kim und ihre vier Schwestern Kourtney, Khloé, Kendall Jenner und Kylie Jenner mächtig Geld. Durch verschiedene Unternehmens-Ideen und kluges Marketing haben sie sich alle zu bekannten Namen gemacht. Auch auf Instagram sind die Reality-Stars Berühmtheiten. Einige lieben sie, viele hassen sie aber niemand kann bestreiten, dass ihr Aufstieg bewundernswert ist.

Die Seite «Missy Empire» hat nun einen Kardashian-Rechner, erstellt, der dir zeigt, wie viel die Schwestern genau verdienen. Damit kannst du nicht nur sehen, was sie pro Sekunde/Minute/Stunde/Jahr verdienen, sondern auch, wie ihr Verdienst im Verhältnis zu deinem steht, also wie viele Stunden sie arbeiten müssten, um dein Jahresgehalt auf ihren Konten zu sehen. Das Ergebnis mag für den einen oder anderen ziemlich deprimierend sein.

Ein Beispiel: Kim Kardashian macht in 10 Stunden und 24 Minuten gleich viel Geld, wie jemand mit einem 45'000$ Jahresgehalt im ganzen Jahr. Sie verdient mit einem Jahreseinkommen von 51 Millionen Dollar am Meisten von den Kardashians. An zweiter Stelle steht die Jüngste, Kylie Jenner. Na dann wünschen wir noch gutes Verdienen!

Diese Youtuber sind zwar nicht ganz so reich wie der Kardashian-Clan, verdienen aber trotzdem Millionen! Klicke hier für mehr.