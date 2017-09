«Ein toller Körper ist die beste Rache»: 10 Stars, die ordentlich abgespeckt haben

Die folgenden Stars hatten eine Zeit lang mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Umso mehr überraschten sie ihre Fans, nachdem sie stark abgenommen haben. Wie gut sie wirklich aussehen, zeigten sie stolz auf dem roten Teppich oder mit einem Selfie auf Social Media.

1. Christina Aguilera

Die 37-jährige Christina hat allen gezeigt, was man in einem Jahr erreichen kann. 2014 überraschte die Sängerin ihre Fans nachdem sie 25 Kilo abgenommen hatte. «Fitness, Yoga, Ernährungsumstellung und ihren Kindern nachrennen», antwortete sie, als man sie nach ihrem Abnehmrezept fragte.

2. Chris Pratt

Hollywood-Star Christ Pratt hat sich 2013 wegen seiner Rolle in «Guardians of the Galaxy» einen Adonis-Körper antrainiert. Davor war er weniger für sein Sixpack, dafür umso mehr für seinen Jojo-Effekt bekannt. Auf Instagram zeigt er das Ergebnis von Krafttraining und «sechs Monaten ohne Bier».

3. Khloé Kardashian

Im Vergleich zu ihren Schwestern war Khloé immer die mit den üppigen Kurven. Nach ihrer Scheidung von Ex-Ehemann Lamar Odom hat sie ihren Lifestyle geändert und das Fitness-Regime «Revenge Body» aufgebaut. Darin hilft sie Leuten nach einer Trennung abzunehmen, «weil ein toller Körper die beste Rache ist.»

4. Sam Smith

«Stay With Me»-Star Sam Smith hat 2015 über 20 Kilogramm verloren und fühlt sich «wie ein neuer Mensch». Mit seinem neuen Look schockierte er seine Fans.

5. Nicole Richie

Von Reality-TV an Paris Hiltons Seite bis zur Modeexpertin bei Project Runway: Das 35-jährige It-Girl hat sich über die Jahre stark verändert. Mit ihrem Image-Wandel kam auch der Gewichtsverlust. Mit ihrer zierlichen Figur sorgte sie anfangs für Aufsehen.

6. Jonah Hill

Diese extreme Veränderung wurde von diesem Twitter-User perfekt beschrieben:

Jonah hill is weight loss goals.. bruuuh 😵 https://t.co/KSDMwRGYMt — Mark (@Mmartinez94Mark) 2013-07-22 14:22:09.0

7. Adele

Mit ihren Songs hat die Sängerin und Songwriterin bereits 15 Grammys, einen Oscar und einen Golden Globe gewonnen. Verglichen zum Anfang ihrer Karriere hat der Popstar dafür aber einiges an Gewicht verloren.

8. Zach Galifianakis

Die meisten kennen den Schauspieler aus «Hangover», wo er den nicht ganz so schlauen, dicken Alan spielt. Als dick kann man Zach jetzt nicht mehr bezeichnen - er hat nämlich 30 Kilogramm abgenommen.

9. Melissa McCarthy

Die 45-jährige US-Schauspielerin, bekannt aus «Gilmore Girls», hat 25 Kilo verloren. Sie steht noch immer zu ihren Rundungen und führt einen gesunden Ernährungsplan.

10. Kelly Osbourne

Die Tochter des britischen Rockstars Ozzy Osbourne hat über die Jahre 25 Kilogramm abgenommen. Sie gibt zu, dass es sehr schwer war in Form zu kommen, aber sie sich ihr Ziel immer vor Augen gehalten hat.