Von der Nase ins Gehirn

Düfte und Gerüche werden logischerweise von unserer Nase aufgenommen, darum nennen wir sie auch unser Riechorgan. Über mehrere Millionen Riechnervzellen, jede spezialisiert auf einen anderen Duftstoff, gelangen die Informationen direkt an unser Gehirn. Dort werden die Informationen verarbeitet. Vereinfacht gesagt, entstehen bei den unterschiedlichsten Düften Bilder in unserem Kopf, wenn wir den Geruch beispielsweise kennen und mit Erinnerungen oder einer bestimmten Saison wie Weihnachten zum Beispiel verbinden.

Düfte lösen aber auch Gefühle aus, weil einer der Informationswege ins Limbische System führt, wo Emotionen ausgelöst werden. Kontrollieren können wir das nicht, denn auch das hängt mit Erinnerungen zusammen, Düfte dringen sogar in unser Bewusstsein ein. Wir haben uns erkundigt, welche Düfte für welche Wirkungen stehen – damit Sie beim nächsten Kauf von Duftkerzen genau wissen, was diese bewirken können.

Rose

Der Duft blühender Rosen soll beruhigend auf unser Gemüt wirken und schafft eine liebevolle Atmosphäre. Rosenduft wird auch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, so eignet sich diese Duftkerze beispielsweise fürs Schlafzimmer.





Lavendel

Migräne-Kandidaten aufgepasst! Lavendel hat eine entspannende Wirkung und soll aktiv gegen Kopfschmerzen wirken. Als Ausgleich für die Nerven soll dieser Duft gleichzeitig beruhigend wirken – optimal für das Büro zuhause.





Vanille

Vanille-Duft ist mitunter einer der beliebtesten Düfte und hat nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, was einen Raum der nach Vanille riecht heimelig macht, dieser Duft wirkt auch beruhigend, bekannt und macht gute Laune.





Zimt

Es ist der ultimative Duft für Weihnachten, erinnert an Glühwein, Plätzchen und orientalische Speisen. Darum macht er schon an sich gute Laune, der Zimtduft. Zusätzlich regt er die Gehirnaktivität an, soll ausgleichend und nervenstärkend wirken.





Jasmin

Dieser Duft eignet sich hervorragend für den Eingangsbereich zuhause, denn er wirkt stresslindernd und hellt die Stimmung auf. Jasmin ist also genau richtig, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und die Seele entspannen soll.





Kirschen

Ein beliebter Duft, auch in der Parfumerie – weil Kirsche süss und betörend riecht. Während der Saft der Kirschen vor allem viel Vitamin C enthält, wirkt ihr Duft als Aufsteller für das Gemüt und erinnert auch an Süssigkeiten.





Pink Grapefruit

Obwohl die Zitrusfrucht eigentlich für Frische steht und durchaus auch eine solche Wirkung auf Körper und Geist haben kann, wirkt Pink Grapefruit gleichzeitig wärmend, überdeckt schlechte Gerüche sehr gut und wirkt euphorisch.





Cassis

Sie haben einen Kopf voller Gedanken, dann könnte der Duft von Cassis helfen. Blüte und Beeren werden nämlich eine klärende Wirkung nachgesagt, dadurch lösen sich entsprechend auch Anspannungen.