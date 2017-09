Eine Herzensangelegenheit: Mann trägt seit 20 Jahren stets dasselbe Polohemd

Auf einer beruflichen Veranstaltung oder bei Familienausflügen stets dasselbe Polohemd tragen? Für viele unvorstellbar. Für einen Mann aus Japan eine Herzensangelegenheit. Er trägt sein grün-gelbes T-Shirt nämlich schon seit 20 Jahren. Und sobald der Stoff ein Loch hat, flickt er ihn, so sorgsam er kann.

Twitter-Userin «Riaru» wollte dem Grund nachgehen, weshalb es ihrem Vater so schwer fällt, sich von seinem T-Shirt zu trennen. Sie blätterte durch ein altes Familienalbum, als sie endlich die Antwort hatte: Ein Foto zeigt ihren Vater, zusammen mit ihrer vor 18 Jahren an Krebs verstorbenen Mutter. Das Paar ist während der Flitterwochen in Venedig zu sehen. Als Zeichen ihrer Verbundenheit tragen sie ein fast identisches Polohemd.

«Ich dachte immer, er sei so uncool, weil er dauernd dasselbe alte Polohemd trug», sagt «Riaru» gegenüber «Buzzfeed News». Nun will aber auch sie an den Erinnerungswert denken und hat sich vorgenommen, niemals ein Erinnerungsstück ihrer Eltern oder Grosseltern wegzuwerfen. Gut so, denn Erinnerungen sind bekanntlich kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.