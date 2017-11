Vier Nächte auf der Achterbahn: Moderator Mirco (27) übernachtet in 80 Metern Höhe

Herbstzeit ist Messezeit, zumindest in Basel: Noch bis zum 5. November findet die 89. Herbstmesse statt. Mittendrin Mirco Rust (27) aus der «Energy Mein Morgen»-Crew, Achterbahnjunkie und Herbstmessefan.

Mirco verbrachte die Messe aber nicht wie ein normaler Besucher, sondern verbannte sich zu einen verrückten Selbstversuch: Er schlief vier Nächte lang direkt auf der Herbstmesse. Aber nicht etwa in einem Zelt, sondern direkt auf den Achterbahnen.

Während die Nacht mit dem Schlafsack im Schwänlikarussell wohl einfach nur etwas unbequem und kalt war, musste der Moderator für den krönenden Abschluss seines Selbstversuches wirklich schwindelfrei sein: Eine Nacht auf dem Freefall-Tower in 80 Metern Höhe!

Mit dem Schlafsack in eisiger Kälte

Bei Temperaturen von teilweise Null Grad war sein Unternehmen nicht gerade ein Zuckerschlecken, aber der sympathische Basler hatte die Schausteller der Messe auf seiner Seite. Der Betreiber des Rock & Roller Coaster organisierte ihm für die Nacht auf seiner Bahn sogar eine mobile Heizung: «Er hat extra für mich ein Kabel in 14 Metern Höhe gezogen, damit ich nicht so frieren muss. Dank ihm habe ich in seiner Bahn am besten geschlafen.» Gesellschaft hatte Mirco auch immer wieder von herzigen Mardern und angetrunkenen Passanten.

Kaum Schlaf in 80 Meter Höhe

Der Höhepunkt seines Selbstversuch war die Nacht von Donnerstag auf Freitag, die er in schwindelerregenden 80 Metern Höhe auf dem Freefall Tower verbracht hat. Eine Nacht, die in Erinnerung bleibt: «Ich habe kaum geschlafen, weil es nicht gerade bequem und sehr eng war. Aber ich konnte einen wunderschönen Sonnenaufgang über Basel geniessen und habe die Stadt mit der Trompete geweckt.»

Die verrückte Idee, vier Nächte auf der Herbstmesse zu übernachten, kam Mirco übrigens ironischerweise unter der warmen Dusche: «Ich gehe gern an meine Grenzen», so der Moderator.