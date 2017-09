Kohlenhydrate sind super für mein Gemüt, für meine Hüften allerdings weniger. Dieses Kochbuch bietet einfache und leckere Rezepte mit wenig «Carbs». Das schöne an diesem Buch: es wurde für Kochmuffel kreiert. Die Rezepte sind einfach beschrieben und schön fotografiert – genau so wie man sich das wünscht, wenn man schnell etwas Leckeres zaubern möchte. Jetzt nur 14.90 statt 24.90

Es ist ein Trend, der sich weiterhin hartnäckig auf Social Media hält – One Pot Pasta! Die einen sagen absoluter Schwachsinn, andere sind hell begeistert. Sicher ist, in diesem Buch finden sich Rezepte für die unterschiedlichsten Pasta-Eintöpfe die schnell und einfach zubereitet sind. Gault-Millau-Sterne wird man mit diesen Rezepten zwar nicht gewinnen, dafür viele Punkte fürs Selberkochen und leckere Pasta. Jetzt nur 7.90 statt 13.90

Ach diese Smoothies! Alle reden davon, aber wenn ich dann Beeren, Spinat und Früchte mixe, sieht es nie sehr appetitlich aus. Anscheinend macht es wirklich die Kombination aus. In diesem Smoothie Kochbuch sind auf 144 Seiten findet man allerlei leckere Smoothie-Rezepte, inklusive Tipps und Informationen zu den Superfood-Zutaten. Jetzt nur 9.90 statt 23.90

All den Gesundheits- und Superfood-Trends zum Trotz gehört auch ein Kochbuch wie dieses in meine Sammlung. Einfach weil es Tage gibt, an denen ich keine Energie mehr habe für Smoothies, Low-Carb und Glutenfrei. Dann muss ein klassisch währschaftes Gericht auf den Tisch – mit 101 traditionellen Rezepten finde ich in diesem Kochbuch immer etwas. Jetzt nur 17.90 statt 29.90



Sie sind perfekt für den Herbst: Suppen in allen Variationen und Farben. Egal ob es sich dabei um die Klassiker Kürbis, Rüebli oder Flädlisuppe handelt oder man zu exotischen Zutaten für eine würzige Chili- oder Kaki-Quinoa-Suppe greift, dieses Buch bietet für jeden Moment das passende Suppen-Rezept. Jetzt nur 12.90 statt 21.90

Immer mehr Menschen ernähren sich glutenfrei – manche aufgrund von Zöliakie, andere möchten ab und zu einfach ohne Gluten auskommen. Weil Weizen eben doch mehr vorhanden ist, vermeidet man dann einfach alles mögliche, dabei gibt es wunderbar leckere Alternativen. Man muss also nicht auf Pasta, Brot und Kuchen verzichten. Dieses Buch bietet glutenfreie Rezepte die für den Aha-Effekt sorgen. Jetzt nur 17.90 statt 28.90

Ein feines Curry ist mein Go-To-Gericht für kalte Tage und exotische Gelüste. Bis anhin habe ich mir dafür immer fertige Pasten und Gewürzmischungen genehmigt. Das es auch anders geht, beweist dieses Buch voller leckerer Curry-Rezepte, Grundrezepten für die Pasten, aber auch Tipps zur Zubereitung von Beilagen und anderen asiatischen Köstlichkeiten. Jetzt nur 7.90 statt 12.90

Pizza ist eben doch nicht gleich Pizza. Ich versuche seit Jahren wenn immer möglich selbst zuzubereiten – es schmeckt einfach besser. Meist denkt man, sie ist nicht sehr vielseitig. In diesem Buch finden sich aber zahlreiche herrliche Rezepte. Nicht nur Pizza, man kann mit dem Teig nämlich auch Kuchenbrote oder Focaccia mit duftenden Gewürzen zubereiten. Als Alternative stehen zusätzlich Flammkuchen-Rezepte im Fokus. Jetzt nur 7.90 statt 13.90

Überall sieht man sie und doch kennt man die Rezept-Möglichkeiten noch zu wenig. Dieses Kochbuch bietet den perfekten Einstieg für Liebhaber von Couscous, Amaranth, Bulgur, Hirse und Quinoa. Das man diese Zutaten von der Vorspeise bis zum Dessert in den unterschiedlichsten Gerichten findet hat mich wirklich überrascht. Jetzt nur 7.90 statt 13.90

Was stellt man den Gästen hin zum Apéro? Immer nur Chips und Nüsse werden irgendwann langweilig. Dieses Kochbuch bietet zahlreiche Rezepte für leckere Partyhäppchen, den sogenannten Fingerfood. Von einfach bis kompliziert ist alles dabei – die Gäste werden garantiert begeistert sein. Jetzt nur 7.90 statt 12.90

Sind die vom Sprüngli? Nein, die sind tatsächlich selbstgemacht. Pralinen herstellen ist zwar ein bisschen Arbeit, es lohnt sich aber, wenn man die leuchtenden Augen der Gäste sieht und sie so richtig beeindrucken kann. Dieses Buch bietet auf 128 Seiten Rezepte zu Trüffel, Konfekt und Co., die den Alltag versüssen. Jetzt nur 11.90 statt 19.90

Kuchen und Torten sind etwas, das man immer gerne auftischt. Das es optisch gut daherkommt ist die eine Sache, aber ich möchte ja nicht einen ganzen Tag in der Küche stehen. Die meisten Torten-Rezepte verlangen aber genau das. Nicht so dieses Kochbuch. Der Name sagt es schon – Rezepte für Kuchen und Torten, die schnell und einfach zubereitet sind, aber richtig cool aussehen. Jetzt nur 14.90 statt 24.90

Auf den Foodfestivals sieht man sie überall, sie sind der Renner in der Dessert-Küche und sogar in Restaurants bekommt man sie immer mehr zum Kaffee gereicht. Die kleinen Bällchen haben unsere Herzen im Sturm erobert und sind ganz einfach selbst herzustellen. Damit machen Sie Ihren Gästen richtig viel Freude und können Ihrer Kreativität freien lauf lassen. Jetzt nur 4.90 statt 8.90