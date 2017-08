Eispalaste, Höhlen und Vulkane: 10 Restaurants für furchtlose Foodies

1. Dinner in the Sky, mehrere Locations

«Dinner in the Sky» ist genau das, was der Name verspricht: Ein Abendessen in der Höhe. Es ist eine Eventserie, die in Belgien begann und inzwischen in über 45 Ländern weltweit verfügbar ist. Kunden können eine von Sternköchen zubereitete Gourmet-Mahlzeit geniessen, während sie in 50 Metern Höhe an einem schwebenden Tisch essen, der an einem Kran festgemacht ist. Die Gäste müssen zudem Sicherheitsgurte tragen - Ein Dinner nur für Schwindelfreie!

2. SnowCastle, Kemi, Finnland

Für ein Abendessen in diesem Restaurant darf man kein Gförli sein: Das SnowCastle besteht nämlich komplett aus Eis. Es ist das weltweit Grösste Eis-Restaurant und hat Platz für 200 Gäste. Das Restaurant läuft vom Januar bis im April und wird jedes Jahr wieder neu aufgebaut.

3. Huashan Teahouse, China

Das abgelegenste Teehaus der Welt ist in China und liegt 2133 Meter über dem Meeresspiegel. Das Huashan Teahouse soll eines der besten in China sein, hat aber einen hohen Preis: Der Weg dahin ist nämlich höchstgefährlich. Die Treppen, die den Spitznamen «Heavenly Stairs» haben, sind für unerfahrene Wanderer extrem gefährlich. Es stürzen jedes Jahr mehrere Menschen auf der riskanten Wanderung in den Tod. Falls man es aber dorthin schafft, wird man mit einer traditionellen Teezeremonie in einem antiken taoistischen Tempel belohnt.

4. El Diablo Restaurant, Lanzarote, Spanien

Wie viele Menschen können sagen, dass sie eine Mahlzeit gegessen haben, die über einem Vulkan gekocht wurde? Das El Diablo ist berühmt für ihr grilliertes Fleich, das vorsichtig über einem Loch gekocht wird, in dem heisses Lava sprudelt. Allzusehr muss man sich aber nicht Fürchten: Der Vulkan ist zurzeit inaktiv.

5. Ithaa Undersea Restaurant, Rangali Insel, Maldiven

Das Ithaa ist eines der teuersten Restaurants auf den Malediven und das mit gutem Grund: Dort kann man ein siebengängiges Menu fast fünf Meter in der Tiefe des Ozeans geniessen. Während des Essens kann man die 180-Grad-Aussicht betrachten.

6. Grotta Palazzese, Puglia, Italien

Das Restaurant ist Teil des Grotta Palazzese Hotels in Puglia und wurde aus einer natürlichen Kalksteinhöhle geschnizt. Die Sommer-«Höhle» ist komplett Openair und ist bis im Oktober geöffnet. Dort gibts neben à la Carte ein auserlesenes Probier-Menü.

7. Berggasthaus Aescher-Wildkirchli, Schweiz

Auch in der Schweiz haben wir beeindruckende «Restis». Das Berggasthaus Aescher-Wildkirchli lässt seit 200 Jahren Gäste aus aller Welt staunen. An das Lokal kommt man entweder durch eine nicht-ungefährliche Wanderung die Seite der Klippe hinauf oder eine zwanzigminütige Seilbahnfahrt. So haben auch weniger mutige Gäste eine Chance, das Essen zu kosten.

8. The Rock, Zanzibar, Tanzania

Während der Name nicht besonders einfallsreich ist, erklärt er genau, weshalb dieses Restaurant so eindrücklich ist: Es steht auf einem grossen Felsen. Dieser steht in den Untiefen des indischen Ozeans. Das Restaurant sieht eher wie ein klappriges Klubhaus als wie ein edles Dinnererlebnis aus. Für 45 Dollar pro Person kann man hier frisch gefangene Meeresfrüchte essen. Bei Ebbe kommt man zu Fuss an das Restaurant - Bei Flut musst du vielleicht ein bisschen waten.

9. Thrihnukagigur Volcano, Iceland

In Island nimmt man einen Helikopter zum inaktiven Thrihnukagigur Vulkan. In der Magma-Kammer warten dann Champagner und Kanapees auf die Gäste. Die natürliche Akustik der Kammer macht sie perfekt für die Opern, die als Entertainment während des Champagner-Schlürfens dienen. Günstig ist es unüberraschenderweise aber nicht: Ganze 14'000 Dollar musst du für dieses Erlebnis hinblättern.

10. The Irish Pub, Namche Bazaar, Nepal

Dieses Pub ist der letzte Stop vor dem riskanten Aufstieg auf den Mount Everest. Das «gateway to Mount Everest», wie es auch bekannt ist, befindet sich tief in den Himalayas, circa 20 Meilen vom Mount Everest Base Camp entfernt. Bis auf die spezielle Lage ist es ein ganz normales Lokal, obwohl die Pizza die beste in Namche sein soll.