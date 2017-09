Eltern filmen mit versteckter Kamera: So brutal schleudert Kindermädchen ein Baby

Die 31-jährige Annemarie Theron aus Namibia entdeckte am Körper ihrer neun Monate alten Tochter Laila Danae merkwürdige Spuren und schöpfte den Verdacht, die Nanny, Nicolin Hoeses, könnte was damit zu tun haben. Deshalb installierte sie eine versteckte Kamera im Kinderzimmer. Was sie danach auf Video zu sehen bekam, übertraf die schlimmsten Erwartungen.

Zuerst schmeisst die Babysitterin das Kind kopfvoran in sein Bettchen. Als es anfängt zu weinen, widmet sie sich seelenruhig anderen Aufgaben. Dann kommt sie zurück, hebt das Baby an den Füssen hoch und schleppt es so aus dem Zimmer.

Gegenüber «Dailymail» erzählte die Mutter, dass sie nicht aufhören konnte zu weinen, als sie sich die Aufnahmen ansah.

«Ich habe mein Mädchen auf die Arme genommen und ihm erzählt, wie Leid es mir tut. Ich hatte so viele Emotionen - fühlte mich betrogen und dass ich als Mutter völlig versagt habe. Das war das Schlimmste, was ich jemals fühlte.»

Auf Facebook entschuldigt sie sich erneut bei ihrer Tochter. «Wir danken Gott für seinen Schutz und seine Ergebenheit, dass du noch am Leben bist.»

Am nächsten Tag wandte sich die 31-Jährige an die Polizei und die Babysitterin, die selbst vier Kinder hat, wurde verhaftet. Das Schwierigste sei gewesen, sich nichts anmerken zu lassen, damit die Nanny nicht spurlos verschwinden konnte, sagte Annemarie.

«Ich fühle mich verraten. Diese Frau hat mir jeden Tag in die Augen gesehen und ist dabei so mit meiner Tochter umgegangen. Es wird schwierig für mich sein, wieder einem Kindermädchen zu vertrauen.» Bis es soweit ist, nimmt sie die kleine Laila am Nachmittag mit zur Arbeit.

Auf das Kindermädchen wurde Annemarie durch Empfehlungen von Freunden aufmerksam. Die Frau habe sich zuvor zwei Jahre lang um ihre Kinder gekümmert. Nun fühlen sich Annemaries Freunde ebenfalls schuldig. Denn sie fragen sich jetzt, ob Hoeses möglicherweise auch ihre Kinder misshandelt hat.

Die beiden Familien wollen nun vermeiden, dass Nicole Hoeses jemals wieder als Nanny arbeiten kann und somit andere Eltern und Kinder schützen.