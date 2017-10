Eltern hatten Angst vor Hautausschlag: Bub (11) erblindet nach strenger Diät

Er konnte nur noch Objekte in dreissig Zentimer Nähe sehen, als der der elfjährige Junge in ein Kinderkrankenhaus in Toronto eingeliefert wurde. Das Besondere: Er war in keine Schlägerei oder in einen Unfall verwickelt, hatte keinerlei Schmerzen. Auch gerötet seien die Augen nicht gewesen. Stattdessen entdeckten die Ärzte trockene Stellen auf der Bindehaut des Elfjährigen, was ein typisches Zeichen für einen Vitamin-A-Mangel ist.

Weil ihr Sohn an diversen Lebensmittelallergien und Hautausschlägen litt, wollten die Eltern ihrem Sprössling was Gutes tun und stellten seine Ernährung um. So bekam er laut dem Fachmagazin «JAMA» nur noch Kartoffeln, Schweinefleisch, Lamm, Äpfel, Gurken und Haferflocken zu essen – mit fatalen Folgen. All diese Nahrungsmittel sind nämlich arm an Vitamin A. Und weil Vitamin A essentiell für den Sehprozess ist und dafür sorgt, dass die Hornhaut feucht bleibt, hatte der Elfjährige zunehmende Probleme mit seinem Sehvermögen.

Nach acht qualvollen Monaten wurde er schliesslich ins Krankenhaus eingeliefert. Um das Augenlicht des Kindes irgendwie noch zu retten, verabreichten die Ärzte dem Jungen über zwei Wochen hinweg mehrere hohe Dosen Vitamin A. Danach hatten sich die Augen des Kindes wieder etwas erholt, trotzdem gilt er nach wie vor als sehbehindert.