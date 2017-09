Was ist Wellness eigentlich?

Der Begriff ist zu verstehen als «Wohlbefinden» oder «Wohlfühlen». Wellness ist mittlerweile aber mehr als das. Es ist ein Konzept oder gar schon eine Lebensphilosophie. Wie die persönliche Wellness aussieht, dass muss grundsätzlich jeder selbst entscheiden. Für die einen ist Wellness, wenn sie einen ganzen Tag in der Garage an ihrem geliebten Auto rumschrauben können, andere sehen einen entspannten Abend in der Badewanne als Wellness an und wieder anderen ist es am wohlsten unter Freunden. Hauptsache aus dem Alltag ausbrechen und etwas für das persönliche Wohlbefinden tun.

Wenn wir heute von Wellness sprechen, dann meinen wir aber meistens die Möglichkeit dem Alltag in einem Hotel, einem Thermalbad oder bei einer Massage zu entfliehen. Umgeben vom rauschenden Blubbern des Whirlpools, ein Glas Prosecco in der Hand oder gemütlich Schwitzen in der Sauna und sich auf das anschliessende 4-Gänge-Menü freuen. Darum präsentieren wir Ihnen hier sechs Wellness-Oasen, die sich perfekt für einen Kurzurlaub eignen.

Wellness in Leukerbad

Umgeben vom wunderschönen Bergpanorama ist Leukerbad eine wahre Oase für Wellness-Begeisterte. Entspannen Sie in der Walliser Alpentherme mit einem Wellness-Bereich von über 11'000 Quadratmetern und geniessen Sie die frische Bergluft. Von diesem Ausflug kommen Sie garantiert erholt zurück.

Wellnessromantik in Brunnen

Übernachten Sie im Seehotel Waldstätterhof mit Blick auf den Vierwaldstättersee und erholen Sie sich im hauseigenen Spa. Das reichhaltige Frühstücksbuffet und eine Paarmassage sind ebenfalls im Angebot enthalten.

Wellness in Kandersteg

Kandersteg im Simmental ist ein wahres Wanderparadies. Nach einer ausgiebigen Tour können Sie sich hier im Wellness-Bereich des 4-Sterne-Superior Waldhotel Doldenhorn verwöhnen lassen und die Aussicht auf das Bergpanorama geniessen. Zum Dinner lockt das Restaurant mit 15 Gault-Millau-Punkten.

Luxus-Auszeit in Lugano

5 Sterne, 1 Flasche Prosecco als Begrüssungsgeschenk und freien Zugang zum Wellness-Bereich – was will man mehr? In Lugano können Sie sich auf luxuriöse Art verwöhnen lassen, entspannen und Kraft tanken. Mit direkter Lage am Lago di Lugano!

Entspannen in Saas-Fee

Alpine Chic – so der Name des Zimmers, das in Saas-Fee im 5-Sterne FERIENart Resort & Spa auf Sie wartet. Zur Begrüssung gibt es Früchte und Prosecco, für die Entspannung sorgt das hauseigene Paradia Spa.

Wellnesstage in Brigels

Lassen Sie die Seele baumeln in Graubünden – das 4-Sterne Bergspa-Hotel La Val erwartet Sie. Sie erhalten eine Flasche Wein auf dem Zimmer, eine Massage und eine Gästekarte für die Nutzung der Bergbahnen.