«Er klang überhaupt nicht wie Liam Gallagher»: Strassenmusiker wird nach Hause geschickt, weil er nicht singen kann

«Kann ich singen oder bin ich die letzte Niete?» Diese Frage hat sich zugegeben wohl jeder schon mal vor seinem Spiegel gestellt. Dabei ist die Antwort ganz eifach: Natürlich kannst du singen! Die Frage ist nur, wie gut. Und im Notfall sagt dir dann schon eine zweite Person, dass du deine Gesangskarriere lieber an den Nagel hängen sollst, bevor deine Zuhörer an Ohrenkrebs erkranken.

In Dänemark hat diesen unangenehmen Part nun die Polizei übernommen. Vergangene Woche trafen die Beatmen in der Nähe von Aalborg einen Strassenmusiker an, der «Wonderwall», von der britischen Band Oasis, sang. Seine Performance war scheinbar so schlecht, dass er gebeten wurde, seine Sachen zu packen und noch ein paar Jährchen zu üben.

Im Statement der «Nordjyllands Politi website» heisst es: «Der Gitarrist spielte sehr schlecht und laut. Er hat sich nicht im Geringsten so angehört, wie Liam Gallagher.» Ausserdem hätten sie dem unbekannten Mann gesagt, dass nur weil er «Wonderwall» singen könne, das nicht unbedingt tun sollte.

Damit sich der Strassenmusiker nach dieser Ansage nochmal raus traut, gibt es hier das Originalvideo zum Üben: