Er macht einen auf Bob Ross: Der «Deadpool 2» Teaser-Trailer sorgt für viele Lacher

Deadpool geht unter die Komiker. Im Teaser-Trailer steht er vor einer Leinwand im Bob-Ross-Kostüm, dann beginnt er zu malen. Mit reichlich anzüglichen Wortwitzen, ähnlich wie sie der legendäre TV-Maler gemacht hat, unterhält er seine Fans.

Zwischendurch erhalten wir auch kleine Einblicke in den spannenden Film und es wird klar, dass es an Action nicht mangeln wird. Ein genauer Kinostart seht erst in den USA fest, da soll es der 1. Juni 2018 sein. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, es hat ja schon mal interessant begonnen.