Er vergass, wo er parkiert hatte: Rentner (76) findet nach 20 Jahren sein Auto wieder

Das ist bestimmt jedem Autofahrer schon mal passiert: Man kommt aus dem Einkaufscenter raus und hat komplett vergessen, wo man sein Auto parkiert hatte. War es im U1 oder doch im U2? Wie ein Irrer läuft man durch das Parkhaus und betätigt seinen Autoschlüssel, in der Hoffnung, dass das Auto irgendwo aufblinkt. Und meistens wird man auch fündig. Meistens.

Ein Mann aus Frankfurt hatte da mehr Pech. 1997 parkte er seinen VW Passat und vergass den Abstellort. Weil das Auto unauffindbar blieb, meldete er den Verlust der Polizei. Jetzt - 20 Jahre später – wurden die Beamten endlich fündig. Das Auto stand noch immer genau an dem Ort, wo er es einst geparkt hatte. In der Garage eines Industriegebäudes in Frankfurt. Weil das Gebäude bald abgerissen wird, wurde es komplett geräumt. Dabei tauchte der verloren geglaubte Wagen wieder auf.

Beim Wiedersehen nach zwei Jahrzehnten musste der inzwischen 76-jährige Rentner feststellen: Alte Liebe rostet eben doch. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sein Auto zum Schrottplatz zu fahren. Immerhin blieb ihm eine Parkbusse erspart.