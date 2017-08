Weil General Lee der weltweilt wohl einzige General ohne Armee ist, sucht er sich für jede Show 100 freiwillige Krieger aus, um die Burg von Fürst Takeshi zu erobern. Dabei stellen sich den stets topmotivierten Kandidaten verschiedenste Hindernisse in den Weg. Ein kleiner Flashback.

1. Die Grenzwand

Meistens starten die 100 Teilnehmer hier. Es gilt eine 1,60 Meter hohe, glitschige und rutschige Mauer zu überqueren. Egal wie.

2. Die Bienenwabe

Die Kandidaten müssen durch zwölf Kammern, jedoch führt nur ein Weg ins Ziel. Alle anderen landen im Wasser, vor einer Wand oder in den Armen von Takeshis Gefährten.

3. Das Walzwerk

Dieses Spiel hat schon für so manchen Lachkrampf gesorgt. Die Teilnehmer müssen sieben grosse Walzen, die in unterschiedlichen Höhen über einem Wassergraben angebracht sind, überqueren. Das Ziel ist es, nicht ins Wasser zu fallen.

4. Der Stabweitsprung

Die Teilnehmer müssen mit Hilfe eines Stabes eine Lagune überspringen und auf einem von drei Kissen landen. Doch selbst wer es bis zu diesen schafft, kommt nicht unbedingt weiter, denn der Fürst hat ein extra weiches Material verwendet, das sehr stark federt.

5. Die Hängebrücke

Die Teilnehmer müssen eine schmale Holzbrücke überqueren und dabei einen goldenen Ball sicher ans andere Ende bringen. Doch das ist nicht alles: Damit es die Etappe erschwert, werden sie mit Bällen beschossen. Fällt ein Teilnehmer von der Holzbrücke, ist er ausgeschieden.

6. Das Reisschalenrutschen

Die Teilnehmer steigen in eine grosse Reisschale und rutschen über einen bewässerten Abhang in einen Teich. Beim Herabrutschen dürfen sie jedoch nicht rausfallen, sonst müssen sie die Heimreise antreten.

7. Hartes Pflaster

Das Spiel, welches schon beim Zusehen wehtut. Kandidaten müssen einen See mittels Steppsteinen überqueren. Jedoch befinden sich bei jedem Teilnehmer jeweils fünf Steine, die locker sind.

8. Das Footballspiel

Das Ziel der Teilnehmer ist klar: Ein Touchdown. Dumm nur wenn die Gefährten des Fürsten etwas dagegen haben und sich gegen sie stellen. Während sich männliche Spieler gegen sieben Verteidiger behaupten müssen, treten die weiblichen nur gegen fünf an.

9. Der Surfkurs

Die Kandidaten müssen auf ein Surfbrett steigen, welches sich mit einem Radius von circa zehn Metern um einen Mittelpunkt dreht. Eine ganze Umdrehung gilt es balanciert zu überstehen. Während dieser Umdrehung stellen sich jedoch verschiedene Hindernisse in den Weg. Aufblasbare Wale zum Beispiel.

10. Das Erdbebenzimmer

Fünf Teilnehmer sitzen in einer Rumpelkammer und werden und hin und her gerüttelt. Ziel ist es natürlich, die Balance zu behalten und auf dem Kissen sitzenzubleiben, bis das Beben vorüber ist. Wer herunterfällt, scheidet aus.

11. Das Schienenbrett

Die Kandidaten dürfen ein einziges Mal Schwung holen, um ein auf einer Schiene montiertes Rollbrett bis zu einem grünen Markierungspfeil zu bewegen. Wer zu viel Schwung holt, rollt über das Ziel hinaus, landet im Wasser und scheidet aus.

12. Die Bowlingbahn

Die Kandidaten werden in grosse Kegel gesteckt und auf einer riesigen Bowlingbahn aufgestellt. Die Gefährten des Fürsten versuchen dann in bester Bowlingmanier möglichst viele Kegel umzuwerfen.

13. Das Sumoringen

Beim Sumoringen gibt es eigentlich nichts zu erklären. Ausser, dass bei Takeshis Version die Kandidaten einen farbigen Ball ziehen müssen und so ihren eigenen Ringgegner bestimmen.

14. Das Tauziehen

Auch hier wurde dem Kandidaten Vortritt gewährt: Er wählt eines von fünf Seilen aus und bestreitet das Einzelduell gegen den ausgewählten Gegner, den er wiederum nicht sehen kann. Von einer einzelnen Wache bis hin zu einem unechten Elefanten ist alles dabei.

15. Der Endkampf

In Fahrzeugen und mit Wasserpistolen ausgestattet nehmen die verbliebenen Teilnehmer die letzte Hürde. Zusammen mit General Lee versuchen sie, die an den Autos befestigten Papierringe ihrer Gegner zu durchlöchern und so die Burg von Fürst Takeshi zum Fallen zu bringen. Doch Takeshis Männer haben auch Wasserpistolen...

Welche Etappenspiele sind euch noch in Erinnerungen gebleiben?