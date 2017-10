Helden aus dem Balkan: 10 Albaner, die Grosses geleistet haben

1. Gjergj Kastrioti, «Skanderbeg»

Fürst Gjergj Kastrioti, genannt Skanderbeg, ist der albanische Nationalheld. Skanderbeg war einer der grössten Verteidiger des christlichen Europas gegen das osmanische Reich im 15. Jahrhundert. Dieser Titel wurde ihm sogar offiziell von Papst Kalixt III verliehen. Während 25 Jahren, von 1443 bis zu Skanderbegs Tod 1468, besiegte seine Armee konstant Heere der Osmanen, obwohl diese massiv in der Überzahl waren. Skanderbeg trug massgeblich dazu bei, den Einfall der Osmanen nach Europa zu verzögern, was den Italienern mehr Zeit gab, sich vorzubereiten. Seine militärischen Erfolge erreichten sogar isländische Ohren, wo ein Dokument aus 1469 den «löblichen Helden Skanderbeg» erwähnt, der «24 Jahre geherrscht und manch einen herrlichen Sieg errungen hat.» Ohne Skanderbegs Widerstand hätte das Europa des Spätmittelalters wohl ganz anders ausgesehen.

2. John und James Belushi

Die Belushi-Brüder wuchsen als Kinder albanischer Einwanderer in Wheaton, im US-Bundesstaat Illinois, auf. John, der ältere der beiden, war Schauspieler und Musiker. Er wurde durch Auftritte in der Fernsehsendung Saturday Night Live und seiner Band «The Blues Brothers» bekannt. Der gleichnamige Film wurde zu seinem grössten Erfolg, 1982 starb er an eine Überdosis Speedball (Mischung zwischen Kokain und Heroin). Sein jüngerer Bruder James Belushi wurde ebenfalls Schauspieler. Er hatte Auftritte in vielen Filmen (u.a. Mein Partner mit der kalten Schnauze, Red Heat) und spielte während acht Jahren den Familienvater Jim in der Serie «Immer wieder Jim». James Belushi bekannte sich immer wieder zu seiner albanischen Abstammung und besucht das Land oft.

3. Rita Ora

Rita Ora wurde 1990 in Pristina geboren. Ihre Familie wanderte jedoch bald nach England aus. Dort wurde sie mit 14 Jahren schon vom schwedischen Musikproduzenten Martin Terefe erkannt, der ihr musikalisches Potential förderte. In den nächsten Jahren folgte ein rasanter Aufstieg. Mit 19 wurde sie von Jay-Zs Plattenlabel Roc Nation entdeckt und steht seither dort unter Vertrag. Sie arbeitete mit Stars wie Drake, Kanye West und Tinie Tempah zusammen. Mit DJ Calvin Harris war sie ein gutes Jahr liiert. Rita Ora lieferte uns diverse Ohrwürmer (I Will Never Let You Down, How We Do (Party) ), ist Mentorin in der britischen Version von «The Voice» und designte für Adidas Schuhe und Kleider. Nicht schlecht, Frau Specht!

4. Action Bronson

Talent für Musik scheint vielen Albanern angeboren. Action Bronson, eigentlich Arian Asllani, ist ein US-amerikanischer Rapper mit albanischen Wurzeln. Er arbeitete früher als Koch, jetzt ist jedoch Rap-Musik sein Ding. 2014 tourte er mit J. Cole, Kendrick Lamar und Eminem. Bronsons früherer Stil wurde oft mit Ghostface Killah vom Wu-Tang Clan verglichen. Sogar Ghostface Killah selbst gab zu, einmal einen Part von Bronson für Musik von sich selbst gehalten zu haben.

5. Era Istrefi

Und gleich nochmal ein Musik-Genie. Era Istrefi ist kosovo-albanischer Abstammung und wird heute mit Pop-Grössen wie Rihanna und Sia verglichen. Schon Istrefis Mutter war Sängerin und auch ihre ältere Schwester Nora singt. Während schon ihre Debut-Single «Mani për Money» für Aufsehen sorgte, setzte sie sich mit «BonBon» auf die Weltkarte. Istrefi landete einen Vertrag bei Sony Music und Ultra Music und wird ab jetzt die Charts noch häufiger stürmen, da sind wir uns sicher.

6. Bebe Rexha

Haben wir schon erwähnt, dass albanische Wurzeln und Musik scheinbar richtig gut zusammenpassen? Bebe Rexha hast du bestimmt schon gehört. Wenn nicht einen ihrer zahlreichen Gesangsparts, dann einen Song, den sie geschrieben hat. Wie zum Beispiel «The Monster» von Eminem und Rihanna. Die Liste mit Künstlern, mit denen Rexha zusammengearbeitet hat, lässt sich sehen: David Guetta, G-Eazy, Iggy Azalea, Martin Garrix, Pitbull, Selena Gomez, Nicki Minaj und viele mehr.

7. Driton «Tony» Dovolani

Tony Dovolani ist ein bekannter amerikanischer Tänzer und coachte schon Jennifer Lopez. Nicht schlecht! Er ist in den USA besonders bekannt für Auftritte in der Sendung «Dancing with the Stars», wo er in 23 Staffeln mittanzte und die 15. Staffel sogar gewann. 2006 wurde er für seine Choreografie in Episode 208 für einen Emmy nominiert. An diversen Tanz-Weltmeisterschaften gewann er Preise, zwei mal Gold.

8. Eliza Dushku

Wer kennt alles noch die Fernsehserie «Buffy - Im Bann der Dämonen»? Der kennt auch Eliza Dushku alias Faith. Die amerikanisch-albanische Schauspielerin stand auch schon mit Kirsten Dunst vor der Kamera - für den Film «Girls United».

9. Patrick Nuo

«Hä, der ist doch Schweizer?» wirst du dich fragen. Das stimmt, Nuo hat jedoch zur Hälfte kosovarisches Blut. Als Sänger und Jurymittglied von «Deutschland sucht den Superstar» sind Bühnen für ihn wie ein zweites Zuhause. Sein erstes Album «Welcome» schaffte es gleich in die Top 20 Charts von Deutschland und der Schweiz. Seit einigen Jahren lebt Nuo in Los Angeles.

10. Unsere Fussballer!

Was wäre unsere aktuelle Nati ohne die Spieler mit albanischen Wurzeln? Shaqiri und Co. sind nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. International mischen sie die Premier League, Serie A und die Bundesliga auf. Danke für euren Einsatz, Jungs!