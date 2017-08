Essen und Trinken bis der Magen platzt: Ein ganz normales Abendessen bei Albanern

Wenn deine albanischen Freunde eine Verabredung mit der Begründung «Ich kann nicht, ich bekomme Besuch aus Deutschland» absagen, dann muss das keine Ausrede sein, sondern kann durchaus der Wahrheit entsprechen.

Alles beginnt mit einem Anruf am Samstagvormittag. Das Telefon klingelt, du hast aber nach einem feuchtfröhlichen Freitagabend überhaupt keine Lust abzunehmen. Und weil deine Eltern einkaufen sind, lässt du es einfach klingeln.

Deine Eltern kommen vom Einkaufen zurück. Natürlich haben sie viel eingekauft, denn ein Samstagabend ohne Besuch ist für albanische Verhältnisse äusserst unüblich. Ein kurzer Rückruf unter den Frauen genügt und es ist beschlossene Sache, dass du den Samstagabend mit deinen Verwandten aus Deutschland verbringen musst. Kneifen geht nicht, schliesslich siehst du sie ja eh schon viel zu wenig. Ausserdem ist es eine Frage des Respekts nicht fortzugehen.(Deine Eltern würden dir ausserdem sowieso sagen: «Warst du nicht gestern schon aus?»)

Kaum ist das Telefonat beendet, stellt deine Mutter das ganze Haus auf den Kopf. Es wird aufgeräumt, gewischt, geputzt und gekocht, als gäbe es kein Morgen mehr. Natürlich willst auch du mitanpacken und fragst deine Mama deshalb, was zu tun ist. Sie lehnt deine Hilfe jedoch ab. Du bist aber trotzdem gut beraten, etwas für den Haushalt zu tun, denn sonst hörst am Schluss von Mama: «Ich musste alles selber machen».

Der Besuch ist da

Bei der Ankunft des Besuchs bricht kurz Panik aus. Wenn es klingelt, wird das Wohnzimmer noch ein letztes Mal mit Duftspray frischgemacht. Wer die Tür öffnet ist klar: Du bist der Jüngste, also empfängst du den Besuch, während deine Eltern unmittelbar hinter der Tür Spalier stehen und jeden Einzelnen herzlich begrüssen.

Einmal «Hallo» sagen reicht aber nicht. Im Wohnzimmer angekommen, werden nochmals kräftig die Hände geschüttelt. Dann nimmt jeder seinen Sitzplatz ein und man redet über dieses und jenes. Unter den Damen wird meist gelästert oder über Mode und sonstigen Frauenkram diskutiert, bei den Herren gehts meist um die Arbeit, Fussball oder die ach so tolle Politik.

Die verschiedenen Gänge

Die erste Gesprächspause wird genutzt, um eine kleine Erfrischung zu servieren. Das erledigt üblicherweise die Mutter oder die Tochter des Hauses. Weil ich allerdings keine Schwester habe, spiele ich den Kellner. Anschliessend gehts direkt zum Abendessen weiter. Wenn du Pech hast, habt ihr so viel Besuch, dass du gezwungen wirst, ihnen den Vortritt zu gewähren und mit dem Essen zu warten, bis Platz für dich ist. Nachdem du gefühlte zehn Stunden gewartet hast, darfst nun auch du endlich zu Messer und Gabel greifen und deinen Magen füllen.

Du bist fertig, der Tisch abgedeckt und du eilst schnell zurück zur Runde, damit du keine wichtige Diskussion verpasst. Nach dem Znacht gibts einen Schwarztee («Çaj»). Dazu passen Knabbereien wie Erdnüsse, Sonnenblumenkerne oder Salzstangen perfekt. Als wärst du nicht schon voll genug…

Ist dieser Gang ebenfalls durch, folgt der Moment, an dem du weisst, dass sich der Besuch bald aus dem Staub machen wird: Es werden Äpfel, Trauben, Bananen und anderes Obst, welches deine Mutter vorsichtshalber en masse eingekauft hat, serviert. Normalerweise hat zu diesem Zeitpunkt wirklich keiner mehr Hunger, doch dein Vater überzeugt mit seinem berüchtigten Spruch «Die sind imfall nicht aus Plastik» die Gäste immer wieder aufs Neue, sich zu bedienen. Und so lässt ihr den Abend langsam ausklingen.

Während der Besuch aus Deutschland noch eine lange Heimfahrt vor sich hat, spazierst du nach der Verabschiedung (die sich immer wahnsinnig in die Länge zieht) seelenruhig in dein Zimmer und schaltest die Playstation ein: Jetzt kann die Nacht erst so richtig losgehen!