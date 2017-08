Facebook-Post geht viral: Stylistin kämmt depressive Kundin 13 Stunden lang

Kayley Olsson aus Iowa (USA) ist Stylistin von Beruf und hatte kürzlich eine aussergewöhnliche Kundin: Ein 16-jähriges Mädchen kam mit den Worten «Schneiden Sie einfach alle Haare ab, ich komme nicht mit dem Schmerz klar, sie zu kämmen» in ihr Geschäft. Das Mädchen litt nämlich seit mehreren Jahren an schweren Depressionen und hatte offensichtlich schon lange nicht mehr die Kraft, sich um ihr Haar zu kümmern. Zeitweise sei es ihr sogar so schlecht gegangen, dass sie ihr Bett nur noch verliess, um die Toilette zu benutzen, erzählte sie Kayley.

Kayley Olsson weigerte sich aber, den Kopf der Schülerin zu rasieren. Während einem gesamthaft 13-stündigen Wasch- und Kämmmarathon schaffte sie es schliesslich, die Haare des Mädchens wieder gepflegt und hübsch aussehen zu lassen. Am Ende habe das Mädchen endlich wieder gelächelt und gesagt, sie werde auf dem Schulfoto, das an diesem Tag von ihr geschossen würde, richtig lächeln. «Sie haben es geschaftt, dass ich mich endlich wieder wie ich selbst fühle», erklärte sie Kayley abschliessend.

Kayley berichtete von diesem Erlebnis auf Facebook und rief gleichzeitig dazu auf, psychische Erkrankungen endlich ernstzunehmen. «Eltern, nehmt das ernst und stosst eure Kindern nicht von euch weg oder sagt ihnen, sie sollen etwas schaffen, dass sie einfach nicht tun können. Ein Kind sollte sich nie so wertlos fühlen, dass es nicht einmal mehr die eigenen Haare kämmen mag», schreibt sie weiter.

Ihr Facebook-Post ging rund um die Welt und wurde über bereits 75000 mal geteilt. Einige Leute halten es für komplett unverständlich, dass die Eltern der 16-Jährigen es so weit haben kommen lassen.

Die meisten Leute sind Kayley aber einfach nur dankbar für ihre Aktion und sagen, sie hätten so den Glauben an die Menschheit wiedergefunden.