Facebook-Post mit Folgen: Frau wird wegen Päärli-Shooting gefeuert

Stephanie und Arryn aus Overton im US-Bundesstaat Texas haben sich erst kürzlich verlobt und deshalb von einer befreundeten Fotografin zu einem intimen Paarshooting in der freien Natur überreden lassen. Das kostete vorallem Stephanie Überwindung, denn die Bankangestellte fühlt sich seit frühester Jugend nicht wohl in ihrem Körper. «Ich habe mich noch nie attraktiv gefühlt, aber mittlerweile die Tatsache zu akzeptieren, dass ich wohl immer Plus-Size sein werde», so Stephanie gegenüber der «Huffington Post».

Trotz dieser Unsicherheit kann sich das Resultat sehen lassen. Nachdem die Agentur die Bilder auf Facebook postete, wurden sie nach kurzer Zeit über 40'000 Mal geteilt, es folgten überwiegend positive Kommentare. Die Menschen freuten sich über ein schönes Beispiel von Body-Positivity. Nur jemand schien vom Shooting nicht so besonders begeistert zu sein: Der Arbeitgeber von Stephanie.

Wie Stephanie nun berichtet, wurde sie kurz nach dem viralen Post von ihrem Arbeitgeber entlassen. Ihre Vorgesetzten bei der Austin Bank Texas N.A. hätten ihr gesagt, sie machten sich Sorgen, wie viele Menschen die Bilder sehen würden und welches Licht das auf das Unternehmen werfen würde. Deshalb sei eine Trennung unumgänglich gewesen.

Trotz der Kündigung bereut das Paar die Fotos nicht und ist stolz darauf, eine wichtige Botschaft über die positive Einstellung des eigenen Körpers vermittelt zu haben. Noch mehr stolz machen dürfte sie die Tatsache, dass sie bald Eltern werden. Na dann, alles Gute!