Der Sommer ist zum Geniessen da und das machen wir gerne ganz gemütlich unter der Sonne. Egal ob Sie in die Ferne reisen und sich an den exotischen Stränden dieser Welt bräunen oder hier in der Schweiz die schönsten Plätze auskundschaften, mit den richtigen Sommer-Gadgets macht es noch mehr Spass. Wir haben uns auf die Suche nach den schrägsten Accessoires gemacht, die in diesem Sommer ganz oben auf den Trendlisten stehen. Nur soviel vorab: es wird bunt und das Motto heisst «je schräger, desto besser».

Getränkekühler

Egal wo man sich befindet: wenn es ein fast unerträglich heisser Tag ist, dann erfrischt man sich am liebsten mit einem kalten Getränk. Damit das lange kühl bleibt, sind Getränkekühler in allen Farben und Formen gerade total in. Für Bier- und Getränkedosen gibt es beispielsweise den pinken Flamingo, ein absurd aussehendes WC oder eine Fotolinse, die man sicher nicht direkt als Kühler erkennt. Sollte eine Party steigen und mehrere Getränke kalt bereitstehen müssen, ist der aufblasbare Biereimer sicher ein Highlight. Oder das aufblasbare Bierkisten Floss, in dem das Bier im Schlepptau auf dem Wasser immer kühl bleibt.

Luftmatratzen

Sie sind der Hingucker der Saison. Schon in den letzten Jahren wurden die Motive immer verrückter. Ein absoluter Klassiker, und auch bei Promis sehr beliebt, ist das Einhorn. Es hat den Trend quasi angestossen. Mittlerweile sind die sozialen Netzwerke aber voll von badenden Berühmtheiten, die sich auf den verschiedensten Matratzen räkeln. Justin Bieber chillt gerne auf dem Donut, Ariana Grande postet ein Foto von sich auf der Schwanenmatratze und auch das Pizzastück ist sehr beliebt.

Schwimmende Getränkehalter

Übers Wasser gleiten, das sanfte Rauschen der Wellen im Hintergrund, jetzt fehlt nur noch der Sommerdrink dazu. Damit man den nicht ständig am Poolrand holen oder in der Hand behalten muss gibt es ganz praktisch aufblasbare Getränkehalter. Wenn gleichzeitig auch noch Getränke kühlgestellt werden sollen kann man das in der überdimensionalen Ananas.

Aufblasbare Sitzsäcke

Sommerferien am Strand sind super, die Preise der Strandliegen und Sonnenschirme weniger! Wer sein ganzes Urlaubsgeld nicht für den Liegestuhl ausgeben will, der setzt auf den aufblasbaren Liegesack. Die Chillout Bags, die man ganz leicht mit «Wind» füllen und überall aufstellen kann waren schon 2016 gross im Trend – und sind es immer noch. Kein Wunder, sie sind bequem, leicht und brauchen kaum Platz im Gepäck. Das mit dem Aufblasen sieht zwar in den Werbevideos einfacher aus als es ist, da kritisieren wir aber auf hohem Niveau.

Grosse Strandtücher

Wie die Sardinen in der Büchse pressen sich die schwitzenden Körper am vollen Strand aneinander. Das muss nicht sein! Mit einem übergrossen Badetuch markiert man nicht nur sein Territorium, es hat meistens auch Platz für die ganze Familie und die Füsse liegen nicht immer im Sand oder auf der Wiese. 2017 sind gerade die runden Strandtücher, die aussehen wie grosse Mandalas, total im Trend.

Wasserfeste Lautsprecher

Musik erfüllt das Leben und seine liebsten Songs möchte man immer und überall dabeihaben. Jetzt wo immer mehr Smartphones wasser- und spritzfest sind, wird es höchste Zeit den wasserfesten Lautsprecher für die Ferien zu besorgen. Es gibt verschiedenste Modelle auf dem Markt, man muss sich aber immer genau informieren, wie dicht das Gerät wirklich ist. Die UE Boom 2 beispielsweise ist mit IPX7 bis zu 1 Meter und für begrenzte Zeit (max. 30 Minuten) wasserdicht. Es gibt auch günstige Varianten mit weniger Akkulaufzeit.