Festgenommen: Chinesische Touristen zeigen Hitlergruss vor Reichstag

Am Samstagvormittag wurden zwei Streifenpolizisten in Berlin Mitte auf zwei Touristen aufmerksam, die sich vor dem Reichstag mit dem Smartphone gegenseitig fotografierten und dabei den Hitlergruss zeigten.



Daraufhin wurden die beiden Chinesen, 36 und 49 Jahre alt, wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen festgenommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro konnten die Männer den Polizeiposten wieder verlassen. Gegen die Touristen wurde jedoch ein Strafverfahren eingeleitet.



In Deutschland und Österreich wurde der Hitlergruss nach dem Zweiten Weltkrieg verboten. Das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.

Wie sieht es in der Schweiz aus?

In der Schweiz macht man sich mit dem Hitlergruss jedoch nicht strafbar. Nur wer mit der Geste für den Nationalsozialismus wirbt, verstösst gegen das Gesetz, wie das Bundesgericht präzisiert hat. Strafbar machen sich jene, die öffentlich Ideologien verbreiten. Rechtsextreme, die untereinander den Hitlergruss verwenden aber keine Werbung oder Propaganda verbreiten, bleiben in der Schweiz jedoch straflos.