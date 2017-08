Die Finger Balls

2017 scheint das Jahr der Handspielzeug-Revivals zu sein. Einst regierten Yo-Yo und Hacky Sack die Pausenplätze, heute sind es Fidget Spinner, Mokuru und ganz neu: Finger Balls. Zwei Kugeln an einer Schnur. Obwohl die Plastikkugeln erst jetzt ihren Auftritt auf der grossen Bühne haben, sind sie keine Unbekannten. Zwar nicht so, aber in einer ganz ähnlichen Form gibt es dieses Spielzeug schon lange. Es nennt sich Begleri und ist ein griechisches Geschicklichkeitsspielzeug. Abstammen soll es angeblich vom klassischen Rosenkranz, dessen Perlen beim Beten an einer Schnur in der Hand gehalten und hin und her geschoben wurden. Mit zwei oder mehreren Perlen bestückt ist das Begleri ein Spielzeug, dass man in Griechenland schon lange kennt und nutzt.

Aus den Perlen sind grosse Kugeln geworden. Das Prinzip bleibt jedoch dasselbe. Die Finger Balls werden geschickt in der Hand gedreht, um die Finger gewickelt, in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wenn jemand ein paar Tricks beherrscht, sieht es manchmal wie eine Mini-Version der Nunchakus aus, eine japanische Waffe, die man aus Martial Arts-Filmen kennt. Rund und aus Plastik sind die Finger Balls aber ungefährlich.

Die Fidget Spinner sind ein Spielzeug zur Beruhigung. Es kann im Alltag locker gespinnt werden, ohne das man sich nur auf das Spielzeug konzentrieren muss. Die momentan gehandelten Nachfolger, wie zum Beispiel der Mokuru und jetzt auch diese Finger Balls sind Geschicklichkeitsspielzeuge. Sie gehören in die Kategorie der Yo-Yo’s, sind für die Freizeit gedacht und fordern vollste Aufmerksamkeit. Zumindest soweit, bis man die Finger Balls wie Profis geistesabwesend kreisen lässt.

Blick hat die Finger Balls getestet

Wir haben sie getestet, die berüchtigten Finger Balls. Unter die Vorfreude hat sich ein klein wenig Angst gemischt. Schliesslich haben wir uns vorab in zahlreichen Videos und auf Social Media über das neue Trend-Spielzeug informiert und mussten feststellen, wer sich damit öffentlich präsentiert, der kann was!Aussehen tun die Finger Balls relativ unspektakulär, kein hartes Plastik sondern Silikon, damit liegen sie gut in der Hand.

Also los! Wir haben gedreht, wir haben sie um den Finger gewickelt und sogar in die Luft geworfen. Schnell ist klar: Fingerfertigkeit ist Trumpf und Übung macht den Meister. Ein bisschen Anfänger-Frust gehört dazu, aber es ist schliesslich noch kein Profi vom Himmel gefallen. Darum üben wir fleissig weiter. Überraschenderweise haben uns die Kugeln sehr viel länger beschäftigt und fasziniert, als wir gedacht hätten. Ein Hype ist daher also nicht auszuschliessen! Unsere Version ist mit blinkenden LED-Lichtern ausgestattet, die das Spielen bei Nacht noch witziger machen. Dann sieht nämlich schon das einfachste Drehen nach sehr viel mehr aus.