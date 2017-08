Fliegende Ente, Mond-Auto und Power-Tuk-Tuk! 10 (un)vergessene James-Bond-Mobile

10. Citroën 2 CV – Die Flugente

Man muss nehmen, was kommt, denkt sich 007 in «For your eyes only» und schnappt sich die Ente einer Schönen für eine deftige Flugshow. Für die Stuntszenen war der «Döschwo» mit einem 54 PS starken Motor des Citroën GS ausgestattet. Die Verfolgungsjagd löste einen kleinen Enten-Boom aus und Citroën legte flugs eine Sonderserie auf. Eine gelbe Ente mit 007-Logo und Einschusslöchern.

9. Bajaj Rikscha – Das Power-Tuk-Tuk

Was eignet sich besser für eine Verfolgungsjagd durch das indische Udaipur als eine aufgepowerte Version einer motorisierten Rikscha? In «Octopussy» hilft Bond der einheimische Agent Vijayj mit seinem vom indischen «Q» modifizierten Dreirad aus und produziert beim Start gleich einen deftigen Wheelie um Bonds Zweifel zu beseitigen.

8. Renault R11 – Ohne Dach und Heck

Der Renault R11 ist ein zurecht vergessener Mittelklasse-Wagen. Hässlich und ohne technische Finessen. Im Bond-Film kommt er aber zu unerwarteten Ehren und ist der Hauptakteur in einer der besten Verfolgungsjagden der 007-Filmgeschichte. Erst macht Stuntfahrer Rémy Julienne den Franzosen zum Cabrio und selbst der Verlust des Hecks inklusive der hinteren Räder hindert 007 nicht daran den weiblichen Bösewicht, gespielt von Grace Jones, zu verfolgen.

7. Ford Mustang Mach 1 – Stunt mit kleinem Fehler

Ein britischer Agent in einem amerikanischen Muscle Car? Shocking! Viel schlimmer war aber der Fehler, der dem Regisseur beim Zusammenschnitt der Stuntfahrt unterlief. Der Mustang Mach 1 fährt bei einer Flucht vor der Polizei in Las Vegas auf den rechten beiden Rädern in eine schmale Gasse rein und auf den linken wieder raus.

6. AMC Hornet – Schraube auf vier Rädern

Das haben die Stunt-Jungs im Film «Der Mann mit dem goldenen Colt» besser gemacht. Der Stunt, bei dem Roger Moore alias 007 in Thailand mit dem AMC Hornet eine Schraube springt, ist real und nicht gefaked. Geholfen hat es der amerikanischen Marke AMC nicht. Sie ging ein paar Jahre später pleite.

5. Mond-Buggy – Drive me to the moon

Ist gerade kein anderes Fluchtmobil zur Stelle, muss für den britischen Spion eben ein Mondfahrzeug herhalten. Zum Glück führt die Flucht im Film «Diamantenfieber» durch eine mondähnliche Landschaft.

4. Sunbeam Alpine – Der kleine Unbekannte

Dieser kleine, hübsche Roadster ist die Mutter aller Bond-Movie-Cars. Im ersten Streifen der Agenten-Reihe «Jagd auf Dr. No» hetzt Sean Connery als James Bond mit dem Sunbeam Alpine die Bösewichter in den Tod.

3. Lotus Esprit Turbo – Der Zweitkeil

Bei Lotus und 007 denken alle Film- und Autofreaks immer nur an den weissen Esprit, der auch tauchen konnte, aus dem Film «Der Spion der mich liebte». Dabei ist doch der rotgoldene Esprit Turbo mit den Skiträgern im späteren Film «For your eyes only» viel stylischer.

2. Mercury Cougar XR7 – Der Bolide der Braut

Comtessa Teresa di Vincenzo, eine emotional instabile Schöne fährt einen roten Mercury Cougar XR7. Was das mit Bond zu tun hat? Ganz einfach. Die beiden verlieben sich, schalten zusammen etliche Bösewichter aus und heiraten. Doch damit ist der für einen Bond-Film ungewöhnliche Plot noch nicht zu Ende...

1. Mein Name ist Bond, Bond Bug!

Um es gleich richtig zu stellen. James Bond fuhr dieses Dreirad nie in einem Film. Aber das wäre unser Vorschlag für das kommende 007-Mobil. Ein Fahrzeug, das Bond Bug heisst, muss irgendwann in einem Bond-Movie auftauchen. Also Daniel, bitte einsteigen!