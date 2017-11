Frisch verliebt! Panda «Meng Meng» steht auf ihren Pfleger

Bereits bei ihrer Ankunft im Berliner Zoo vor wenigen Monaten sorgte Panda-Dame «Meng Meng» für Aufsehen: Sie lief rückwärts durch das Gehege. Verhaltensforscher vermuteten, dass «Meng Meng» den Rückwärts-Gang einlegt, sobald ihr etwas nicht gefällt. Und das ist so einiges.

Etwas bzw. jemand, der ihr aber gefällt, ist Markus Röbke. Und wie! Weil sich der Pfleger tagtäglich leidenschaftlich um den vierjährigen Panda kümmert, hat «Meng Meng» ihr Herz an ihn verloren. Ihr männlicher Artsgenosse Jiao Qing guckt derweil in die Röhre.

«Auf keinen anderen aus dem Team reagiert sie so positiv wie auf Herrn Röbke. Wenn er mal nicht da ist, scheint sie richtig frustriert, arbeitet beim Training nicht richtig mit», heisst es von den Zooverantwortlichen in Berlin.

Doch so herzig das auch klingen mag – ausgerechnet Zoo-Direktor Dr. Andres Knieriem macht dem Liebesglück einen Strich durch die Rechnung. «Meng Meng» soll sich auch an andere Pfleger gewöhnen und bekommt deshalb nicht mehr nur ihren Schwarm zugeteilt. Schliesslich habe Herr Röbke auch freie Tage und Urlaub. Was für ein Spielverderber!