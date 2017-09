Für 12-Stunden-Schichten: Die besten Schuhe für physisch anspruchsvolle Jobs

Wie wichtig bequeme Schuhe sind, wird häufig unterschätzt. Vor allem diejenigen, die beim Beruf lange auf ihren Beinen stehen, wie z.B. in medizinischen Berufen oder in der Gastronomie, sollten besonderen Wert auf bequeme Schuhe legen, die den Fuss genügend stützen. Dies verhindert längerfristige medizinische Folgen nicht nur in den Fussgelenken, sondern auch in den Knien und Hüften.

Die folgenden fünf Schuh-Modelle werden von Krankenpflegern empfohlen, die meistens zwölf Stunden auf ihren Beinen stehen und sollten auch dir in deiner nächsten Schicht die Arbeit erleichtern.

1. Dansko Professional Clog

In der Mode umstritten, dafür umso beliebter in Pflegeberufen: Der Dansko Professional Clog stützt den Fussrücken, was Rückenschmerzen verhindert. Zudem kann man sie einfach reinigen, falls sie dreckig werden. Sie sind zwar etwas schwer, wenn man nicht daran gewöhnt ist, jedoch schützen sie den ganzen Fuss. Ähnliche Modelle findet man auch hier.

2. Nike Flex Trainer 6

Wer hohen Wert auf leichte Schuhe legt und in Notfällen auch mal losrennen muss, für den eignet sich dieser Schuh besonders gut. Auf folgender Website kann man sein Lieblingsmodell einfach bestellen, sodass man bei der Arbeit bequem unterwegs ist.

3. Alegria Classic Clogs

Ein weiteres, extrem bequemes Paar Schuhe, das sich besonders für physisch anspruchsvolle Berufe eignet: Die Alegria Classic Clogs sind ebenfalls sehr beliebt beim Spitalpersonal. Mit ihrer weichen und stabilisierenden Sohle fühlen sich die Füsse nach der Arbeit nicht mehr so schwer an.

4. Nike Metcon 3

Wer jedoch geschlossene Schuhe bevorzugt und ein sportliches Modell sucht, das sich wie eine «zweite Haut» anfühlt, der sollte sich für den Nike Metcon 3 entscheiden. Dieser Schuh bringt dich durch deine anstrengendste 12-Stunden-Schicht und verhindert schwere Beine. Ausserdem ist sein Material sehr pflegeleicht.

5. «Meredith Work Clog» von Softwalk

Die Firma «Softwalk» hat passend zu ihren ergonomischen Schuhen folgendes Modell nach der Hauptdarstellerin der Ärzteserie «Grey's Anatomy» benannt. Mit dem «Meredith Work Clog» erlebst du einen ultraleichten und flexiblen Schuh, der deine Füsse während langen Arbeitseinsätzen unterstützt.