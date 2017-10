Für alle, die fame sein wollen, aber kein Geld haben: In Russland gibts jetzt Fake-Jets für Instafotos

Was tun, wenn man ein fancy Instagram-Blogger sein will, aber sich all die teuren Hotels, Yachten, Flieger und Ferieninseln gar nicht leisten kann?

#emo#0KQ=###emo#0L4=###emo#0YI=###emo#0L4=###emo#0YE=###emo#0LU=###emo#0YE=###emo#0YE=###emo#0Lg=###emo#0Lg=## #emo#0LI=## #emo#0YE=###emo#0LA=###emo#0Ls=###emo#0L4=###emo#0L0=###emo#0LU=## #emo#0Yc=###emo#0LA=###emo#0YE=###emo#0YI=###emo#0L0=###emo#0L4=###emo#0LM=###emo#0L4=## #emo#0YE=###emo#0LA=###emo#0Lw=###emo#0L4=###emo#0Ls=###emo#0ZE=###emo#0YI=###emo#0LA=## #emo#0LI=## #emo#0YY=###emo#0LU=###emo#0L0=###emo#0YI=###emo#0YA=###emo#0LU=## #emo#0Jw=###emo#0L4=###emo#0YE=###emo#0Lo=###emo#0LI=###emo#0Ys=##! A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Aug 25, 2017 at 1:21pm PDT

Zumindest bei schicken Flieger-Fotos kann ein russisches Unternehmen helfen.

Das «Private Jet Studio» bietet Fotoshootings in einem Gulfstream-Jet an. Die Maschine steht zwar am Boden, aber bei Selfies aus der Kabine fällt das den Followern eh nicht auf.

Für 14'000 Rubel (rund 240 Franken) gibts ein zweistündinges Shooting mit einem professionellen Fotografen. Ohne den Fotografen kostet die Miete 11'000 Rubel (190 Franken).

#emo#0J8=###emo#0YA=###emo#0Lg=###emo#0LM=###emo#0Ls=###emo#0LA=###emo#0Yg=###emo#0LA=###emo#0LU=###emo#0Lw=## #emo#0L0=###emo#0LA=## #emo#0LE=###emo#0L4=###emo#0YA=###emo#0YI=## #emo#0L0=###emo#0LA=###emo#0Yg=###emo#0LU=###emo#0LM=###emo#0L4=## #emo#0Yc=###emo#0LA=###emo#0YE=###emo#0YI=###emo#0L0=###emo#0L4=###emo#0LM=###emo#0L4=## #emo#0YE=###emo#0LA=###emo#0Lw=###emo#0L4=###emo#0Ls=###emo#0ZE=###emo#0YI=###emo#0LA=##. #emo#0KQ=###emo#0L4=###emo#0YI=###emo#0L4=###emo#0YE=###emo#0LU=###emo#0YE=###emo#0YE=###emo#0Lg=###emo#0Y8=## 14 000#emo#4oK9##/#emo#0Yc=###emo#0LA=###emo#0YE=## A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 6, 2017 at 10:22pm PDT

Die Firma hat die Bedürfnisse der potentieller Influencer erkannt und hilft ihnen dabei, ein perfektes Leben auf Social Media zu inszenieren. Im Rundum-Paket wird der Kunde vor dem Flieger auf dem Rollfeld und beim Einsteigen in die Kabine Instragram-gerecht abgelichtet.

#emo#0J8=###emo#0KA=###emo#0J4=###emo#0JI=###emo#0J4=###emo#0JQ=###emo#0Jg=###emo#0Jw=## #emo#0KQ=###emo#0J4=###emo#0KI=###emo#0J4=###emo#0KE=###emo#0JU=###emo#0KE=###emo#0KE=###emo#0Jg=###emo#0Jg=## #emo#0J0=###emo#0JA=## #emo#0JE=###emo#0J4=###emo#0KA=###emo#0KI=###emo#0KM=## #emo#0Kc=###emo#0JA=###emo#0KE=###emo#0KI=###emo#0J0=###emo#0J4=###emo#0JM=###emo#0J4=## #emo#0KE=###emo#0JA=###emo#0Jw=###emo#0J4=###emo#0Js=###emo#0IE=###emo#0KI=###emo#0JA=## A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 8, 2017 at 10:10am PDT

Im Flieger selbst kann man dann im Ledersessel Platz nehmen und verträumt aus dem Fenster schauen, während auf dem Tisch der Champagner und der Früchteteller ein «Busy Traveler»-Feeling vermitteln sollen.

#love#music#privatejet#luxury #fashion#style#model#instadaily#followme#foto#photographer#hype#style#sexy#photomodel#photoshoot A post shared by PRIVATEJETSTUDIO (@privatejetstudio) on Sep 14, 2017 at 11:41pm PDT

Doch nicht nur die Möchtegern-«Rich Kids» schummeln ein bisschen bei ihrem Instagram-Auftritt. Offenbar faken auch richtige Promis ihre Bilder.

Rapper Bow Bow wurde dabei erwischt, wie er nach New York Economy fliegt, aber auf Instagram Jet-Fotos postet.