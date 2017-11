Für junge Leute sind die Internetplattformen gefährlich: Soll Social Media erst ab 16 zugelassen sein?

Nina Mäder, Praktikantin Lifestyle: «Die Jungen erhalten falsche Vorstellungen»

Das Internet wird immer gnadenloser – vor allem für junge Menschen. Viele Influencer und berühmte Personen täuschen ein perfektes Leben vor und einen makellosen Körper, sodass der Eindruck entsteht, so viel Perfektion sei normal. Gerade junge Leute ent­wickeln Komplexe und mögen sich nicht mehr so, wie sie sind. Ausserdem erfährt man immer mehr von krassen ­Mobbing-Fällen, die sogar zu Selbstmorden führen. All das könnte durch ein Mindestalter verhindert ­werden. ­Zudem finde ich, dass man mit weniger ­Social Media einen besseren Bezug zur Realität hat.

Lorena Wahrenberger, Praktikantin Lifestyle: «Das passt nicht zum Laufe der Zeit»

Ich halte das nicht für zeitgerecht. Social Media ­gehören zu unserem Alltag. Es ist wichtig, dass den Teenagern in der Schule und von den Eltern der richtige Umgang mit den Netzwerken gezeigt wird. Selbst wenn es Alters­begrenzungen gäbe, fänden die Teenager ­einen Weg, sie zu umgehen. Ausserdem gibt es einzel­gängerische Kids, die über Social Media ­Freunde finden können oder einen Hilferuf von sich geben, den sonst niemand bemerken würde. Auch ich gehöre zu den Digital ­Natives und glaube nicht, dass es mir geschadet hat.