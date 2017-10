Für nur 60.-: Schottin reist in leerem Flugi nach Kreta

Flugpassagiere können echt nervig sein: Die einen sind nicht in der Lage, für gerade mal fünf Minuten still zu sitzen, andere lehnen sich mit ihren Sitzen so weit nach hinten, dass du praktisch keine Beinfreiheit mehr hast. Dann gibt es noch diese Spezialisten, die mit ihren Freunden in die Ferien gehen, aber den falschen Platz gebucht haben und dann ausgerechnet dich fragen, ob du deinen Platz gegen ihren tauschen möchtest.

In solchen und ähnlichen Situationen wünscht man sich einfach, alleine fliegen zu können. Dieser Wunsch ist für Karon Grieve tatsächlich in Erfüllung gegangen: Auf ihrem Flug von Glasgow nach Kreta am vergangenen Sonntag war sie nämlich der einzige Fluggast. Eigentlich hätten noch zwei weitere Personen mitfliegen sollen. Da diese aber nicht auftauchten, hatte die Schriftstellerin den ganzen 189-Plätzer für sich alleine.

Langweilig wurde es ihr aber ganz und gar nicht: Grieve, die nur 60 Franken für ihr Ticket zahlte, wurde von der Billigfluglinie «Jet2» während des vierstündigen Fluges wie ein wahrer VIP behandelt. Wie die 57-Jährige gegenüber «BBC» erzählt, hatte sich die gesamte Crew inklusive Pilotin ihr persönlich vorgestellt und die Flight Attendants gingen auf jedes ihrer Bedürfnisse ein. Ausserdem habe die Pilotin während des Fluges immer wieder über die Lautsprecher mit ihr gesprochen und sie auf Sehenswürdigkeiten auf der Route hingewiesen.

Und das Beste: Am Ende musste die Schottin nicht stundenlang am Gebäckband warten, sondern bekam ihren Koffer direkt vor dem Flugzeug ausgehändigt.