Wenn man die Kosten für ein Fitnessgerät zuhause betrachtet und es dann mit einem Abo im Fitnesscenter vergleicht, dann ist die Diskrepanz in vielen Fällen gross. Natürlich kostet ein Studiobesuch einiges mehr, als wenn man die Hanteln bequem zuhause neben dem Bett lagert. Stellt sich nur die Frage: nutzt man die Fitnessgeräte zuhause dann auch? Das muss im Endeffekt jeder selbst für sich entscheiden. Es gilt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, dass man zuhause kein begleitetes Training wie im Fitnessstudio bekommt, die Auswahl an Geräten um einiges beschränkter ist. Bestenfalls kann man den Gang ins Studio mit Home Fitness kombinieren.

Ein richtig schönes Sixpack, das wünschen wir uns alle. Der Weg dahin ist steinig und es gehört viel Disziplin dazu. Ein Bauchmuskeltrainer erinnert uns immerhin auch zuhause daran, die Muskelpartien zu trainieren. Statt die Rumpfbeugen frei und somit eventuell falsch zu machen, hilft er beim Halten der richtigen Position.

Meist denkt man zuerst an Hanteln, wenn man über Training zuhause nachdenkt. Tatsächlich sind sie vielseitig einsetzbar – man kann so ein Workout individuell gestalten, von leicht für Anfänger bis intensiv für Fortgeschrittene. Dank auswechselbaren Gewichtsscheiben muss man auch nicht für jedes Kilo eigene Hanteln kaufen. Wer genügend Platz hat, kann sogar die eigene Hantelbank im Eigenheim platzieren.

Wer mit dem Crosstrainer fit bleiben möchte, aber nicht das Geld für ein Fitnessabo hat (oder nicht ins Studio möchte), der kann sich zu relativ günstigen Preisen bereits ein solches Gerät für zuhause anschaffen. Dann ist es vielleicht mit dem inneren Schweinehund auch einfacher, wenn man sich nicht darum sorgen muss, wer alles zuschaut.

Bei schlechtem Wetter noch schnell aufs Velo, auspowern und Kalorien verbrennen. Das kann man mit dem eigenen Heimtrainer. Früher haben diese Geräte oft tausende von Franken gekostet, heute bekommt man sie bereits zu sehr guten Preisen und kann sich die Fettpölsterchen zuhause abstrampeln.

Joggen oder Laufen ist eine der effektivsten Trainingsmöglichkeiten, wenn man schnell viel Kalorien verbrennen oder etwas für die Kondition tun möchte. Ein Laufband für zuhause braucht zwar ein bisschen Platz, vielleicht hat man im Gästezimmer oder im Büro aber noch eine Ecke frei, in der man das Laufband platzieren und sich auspowern kann.

Frank Underwood aus «House of Cards» macht es sehr gerne, um sich von einem anstrengenden Tag zu erholen und seine Energie in Muskelkraft umzuwandeln: Rudern! Während Rudern auf dem Wasser erstens Wasser in der Nähe und auch ein bisschen Übung braucht, ist Indoor Rowing schnell lernbar. Mit dem Rudergerät kann man gezielt die Kraft in Armen, Beinen, Gesäss und Rücken trainieren und es ist ein effektiver Fettkiller für den Bauch.