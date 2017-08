Flecken auf dem Sofa

Es ist uns allen schon passiert. Wahrscheinlich schon öfter, als wir gerne zugeben. Ein Glas Wein, eine Dose Bier, ein Glas mit Süssgetränken oder Saft steht bereit für das Sofa-Dinner oder für den gemütlichen Abend zu zweit. Man will das Lieblingsgetränk denn auch immer gut greifbar in der Nähe haben. Da bieten sich vor allem die Armstützen der Couch oder der Boden vor dem Sofa perfekt als Ablageflächen an. Nur dumm, dass der unachtsame Moment kommen wird, das Glas am falschen Ort steht und der Inhalt auf Parkett- und Teppichboden oder auf dem teuren Ledersofa landet. Mühsamste Putzaktionen sind vorprogrammiert, in vielen Fällen nur bedingt erfolgreich.

Wenn man es nicht selbst war sondern ein Gast oder die Kinder, muss man zwar Ruhe bewahren und Verständnis zeigen, innerlich kocht man aber trotzdem. Je nach Getränk, gerade Wein ist ein beliebter «Permanent-Flecker», sind die Spuren noch lange später sichtbar und erinnern ungewollt an den verhängnisvollen Moment der Unachtsamkeit.

Natürlich kann man mit Tabletts und Unterlagen einen stabileren Untergrund für Gläser, Flaschen und Dosen schaffen auf dem Sofa oder Boden. Vor dem Umkippen bewahrt das die Getränke aber trotzdem nicht. Wir haben eine viel besser und coolere Lösung gefunden: den Couchcoaster. Ein Getränkehalter speziell entwickelt für Sofa-Armlehnen. Der Silikon-Halter lässt sich mit Hilfe seiner flexiblen Arme über jede Armlehne legen und passt sich perfekt der Form des Sofas an. Die Gewichte auf beiden Seiten sorgen dafür, dass er nicht stabil bleibt. Er ist sogar hitzebeständig, der heisse Tee oder Kaffee am Morgen kann in Zukunft also genauso gut auf dem Sofa getrunken werden, wie das Feierabendbier oder das Glas Wein zum Sonntagskrimi.

Mit einem Durchmesser von 90 mm bietet er Platz für Flaschen, Dosen und Gläser bis 70 mm. Dank einer Aussparung für Henkel passt auch die Lieblingstasse perfekt in den Couchcoaster. Empfohlen wird der praktische Getränkehalter für Kinder bereits ab drei Jahren. Somit ein Accessoire, dass den Familienalltag mit Kindern zumindest in Sachen Getränke umkippen leichter macht. Und das Wichtigste? Im Gegensatz zum Aufwand und den Kosten für die Reinigung von Flecken auf Sofa und Boden, von der nervlichen Belastung wollen wir gar nicht reden, ist der Couchcoaster mit einem Preis unter 30 Schweizer Franken eine Investition, die sich wirklich lohnt.