Geflüchtet, verkauft, missbraucht: Nordkoreanerin (25) erzählt von ihrem Leben in der Diktatur

Joy ist in Nordkorea geboren und aufgewachsen. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wagte sie mit 18 Jahren die Flucht nach Südkorea und liess ihre Familie hinter sich zurück. Eine gefährliche Reise, die die junge Frau hart an ihre Grenzen brachte.

Nordkorea zu verlassen ist nicht einfach. Die Gefahr, in China aufgegriffen und zurück geschickt zu werden, ist gross. Zurück im Diktaturenland erwarten Flüchtige schwere Strafen bis hin zum Tod. «Bevor ich aufbrach, organisierte ich mir Opium und versteckte es unter meinem T-Shirt, damit ich mich umbringen könnte, falls ich auf der Flucht erwischt werde», schreibt Joy in einem Blog.

Für 3000 Dollar als Braut verkauft

Ein Schlepper versprach ihr, sie kostenlos nach China zu bringen. Doch sobald sie die Grenze überquert hatten, forderte er Geld. Weil Joy nicht bezahlen konnte und grosse Angst hatte, von der chinesischen Polizei aufgegriffen zu werden, wurde sie für 3000 Dollar an einen chinesischen Mann verkauft. Ein Schicksal, das viele weibliche Flüchtlinge mit ihr teilen. Denn in China gelten nordkoreanische Frauen als Freiwild – ohne Rechte und ohne Schutz. Zwei Jahre lang lebte sie in Zwangsehe in China und gebar eine Tochter. Dann erhielt sie die Möglichkeit, endgültig zu fliehen – über eine 4800 Kilometer lange Route durch Südostasien nach Südkorea. Weil die Reise von China nach Südkorea extrem gefährlich ist, musste Joy ihre kleine Tochter zurücklassen. «Ich fühle mich wahnsinnig schuldig, dass ich sie da gelassen habe, damit ich ein Leben in Freiheit führen kann», schreibt Joy. Ihr grösster Wunsch ist es, ihre Tochter irgendwann zu sich nach Südkorea zu holen.

Auf Reddit erzählt die mittlerweile 25-Jährige von ihrer Flucht und dem Leben in Nordkorea und stellt sich den Fragen der Community. Weil ihre Familie noch immer in Nordkorea lebt, und Joy Konsequenzen für sie fürchtet, möchte sie ihren richtigen Namen und ihr Gesicht nicht zeigen.

Was war der Auslöser für deinen Entscheid, aus Nordkorea zu fliehen?

Meiner Familie ging es sehr schlecht. Meine Stiefmutter wollte mich verheiraten, um nicht mehr länger für mich sorgen zu müssen. Aber ich war noch nicht bereit dazu. Ich war gerade mal 18 Jahre alt. Ich wollte nach China gehen und dort einen gut bezahlten Job finden, um mich selbst ernähren zu können.

Wie lief deine Flucht nach China ab?

Ich hörte von Gerüchten, dass ich nach China fliehen und dort bei einem älteren chinesischen Pärchen leben könnte. Ich war naiv und glaubte daran. Ein Schlepper brachte mich zum Fluss Tumen und zeigte mir, wo ich ihn überqueren konnte. Als ich auf der anderen Seite ankam, wollte er Geld. Andernfalls würde ich als Braut verkauft werden. Ich hatte kein Geld und wahnsinnige Angst, von der chinesischen Polizei aufgegriffen zu werden. Ich fühlte mich wie in einer Falle.

Was wird in Nordkoreas Schulen über die Westliche Welt erzählt?

Ich habe nicht viel Zeit in der Schule verbracht, weil unser Leben sehr hart war. Wegen der Hungersnot mussten wir auf dem Feld arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Ich erinnere mich aber, dass Amerika in den Lehrbüchern als schrecklicher Ort mit furchtbaren Bewohnern dargestellt wurde. Man erzählte uns, Süd- und Nordkorea könnten sich nicht wiedervereinen, weil Amerika die Länder getrennt halten will, um uns zu schwächen.

Ist das Leben in Nordkorea wirklich so schlimm, wie es in den Medien gezeigt wird?

Es ist sogar noch viel schlimmer! Die Medienberichte fokussieren sich nur auf das Militär und Szenen aus Pjöngjang. Derweil kämpfen die Einwohner Nordkoreas ums blanke Überleben. Ich wünschte, sie würden mal normale Nordkoreaner zeigen, die versuchen, trotz der Brutalität des Regimes normal zu leben.

Kennst du jemanden, der in ein Straflager kam?

Ich kenne viele Leute, die plötzlich verschwunden sind. Es gingen Gerüchte um, dass sie in ein Straflager gebracht wurden. Aber man konnte es nie beweisen - sie waren einfach weg.

Wie viele Menschen in Nordkorea glauben wirklich an die Propaganda der Regierung?

Die meisten Leute, die in der Nähe der chinesischen Grenze leben, wissen, dass die Propaganda nicht stimmt. Dort hat man Zugang zu ausländischen Medien, die über China ins Land geschmuggelt werden. Aber in den abgelegeneren Orten ohne Zugang zu fremden Medien glauben die Menschen schon daran.

Wie planst du, deine Tochter aus China zu dir zu holen?

Ich kann sie nur zu mir holen, wenn die Familie meines Mannes zustimmt. Im Moment sieht es schwierig aus, weil sie sie behalten möchten. Ich möchte jedoch zuerst mein Studium abschliessen, damit ich später einen guten Job habe, um gut für sie sorgen zu können.

Könnte es sein, dass du wieder nach Nordkorea abgeschoben wirst, wenn du zurück nach China gehst?

Ich habe mittlerweile die südkoreanische Staatsbürgerschaft. Das heisst, wenn ich nach China reise, habe ich ein Visum und sie haben keinen Grund mehr, mich zu verhaften.

Wie schwer hat man es als Nordkoreanerin in Südkorea?

Die meiste Diskriminierung erlebt man, wenn man sich bewirbt. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, merken die Leute normalerweise, dass ich einen nordkoreanischen Akzent habe. Dann sagen sie mir, dass sie keine Nordkoreaner einstellen und beenden das Gespräch. Das passiert mir in etwa 70% aller Job-Interviews.

Hast du auch gute Erinnerungen an deine Zeit in Nordkorea?

Meine schönsten Erlebnisse hatte ich mit meiner Familie. Jeden Tag, wenn meine Mutter nach Hause kam, gab sie mir eine dicke Umarmung. Ich habe das geliebt. Ich habe auch gute Erinnerungen an Talent-Shows in meiner Familie, als wir gemeinsam bis tief in die Nacht Karaoke gesungen haben.

Alle Antworten stammen von Reddit und wurden aus dem Englischen übersetzt. Den Original-Post findest du hier.

