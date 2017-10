Gegen Online-Trolle: Twitter verschärft Regeln gegen Sexismus und Hass

Mit 140 Zeichen pro Tweet ermöglicht Twitter seinen Nutzern die freie Meinungsäusserung. Die öffentliche Plattform wird jedoch zunehmend von hasserfüllten und sexistischen Gruppen genutzt. Neonazis, Sexisten oder Anführer von Gewaltgruppen toben sich dort aus und belästigen mit ihren Verbalattacken andere User. Diese beschweren sich über die Umstände und die langsame Reaktionszeit der Firma. Um dies künftig zu optimieren, hat das Unternehmen nun neue Regeln angekündigt.

Neue Regeln

Dem Missbrauch der Plattform soll nun ein Ende gesetzt werden. Deshalb werden in den nächsten Wochen die Nutzungsbedingungen strenger definiert. Twitter-Gründer und CEO Jack Dorsey will stärkere Massnahmen gegen Rassismus, Gewalt und Hass ergreifen. Das US-Magazin «Wired» zeigt eine interne E-Mail der Firma, in der die neuen Sicherheitsregeln beschrieben sind.

Vor allem bei nicht genehmigtem pornografischen Inhalt wollen sie schneller reagieren und die Urheber direkt sperren. Sie benutzen den Begriff «nicht genehmigte Nacktheit» für pornografische Bilder, von denen die fotografierte Person nichts weiss. Ebenso will das Unternehmen stärker gegen sexuelle Belästigungen auf der Plattform vorgehen.

Regeln noch nicht alle definiert

Die aktuelle Online-Bewegung #MeToo hat das Thema Belästigung gegenüber Frauen zusätzlich aufgeflammt. Die Anonymität des Internets bietet Übeltätern auf Plattformen wie Twitter immer mehr Raum für Online-Angriffe. Mit einer neuen Funktion soll nicht nur der Nutzer, sondern auch der Leser ungewollte Kommentare melden können, um Opfer zu schützen. Weniger konkret sind die Regeln jedoch gegen Rassismus, Hass und Gewalt. Weitere Details hierzu werden noch von der Firma definiert. Das Unternehmen ist sich z.B. noch unsicher, welche politischen Symbole sie auf der Plattform verbieten will.