Was bedeutet Glamping?

Das Wort setzt sich zusammen aus Glamour und Camping und steht für eine alternative Art die Nacht in der Natur zu verbringen. Während klassische Camper seit Anfang des 19. Jahrhunderts schon mit einfachster Ausrüstung im Gepäck die Natur auskundschafteten und sich dort niederlassen, wo es am schönsten war, will man heute zwar das volle Erlebnis, dabei aber nicht auf einen gewissen Komfort und Luxus verzichten müssen.

Für die Tourismusindustrie sind die Neocamper keine Unbekannten. Diese Nische an Erlebnistourismus wird bereits seit ein paar Jahren bedient und findet auch in Europa immer mehr Anklang. Also wachsen die entsprechenden Übernachtungsstätten wie Pilze aus dem Boden und bieten Luxus-Camping in allen Varianten. Es wird in Baumhäusern mit TV- und Internetanschluss, Riesen-Tipis mit Frühstücksservice und Federbett übernachtet, Baumzelte bietet exklusive Romantikatmosphäre und man geniesst den Sternenhimmel aus der durchsitigen Blase inmitten der Apfelhaine des Thurgaus.

Unterschiede zwischen Camping und Glamping

Der Name sagt es eigentlich schon. Glamping ist glamouröses Camping. Schliesslich will man trotz authentischem Naturerlebnis nicht auf einen gewissen Komfort verzichten müssen. Geizig sind die Neocamper dabei nicht, schliesslich muss man für das Erlebnis meist ähnlich viel springen lassen wie bei einer Nacht im Hotel. Das heisst es geht um das Erlebnis, die Atmosphäre, aber nicht um den Rest. Während zur Ausrüstung des klassischen Campers ein Zelt, Wohnwagen, Schlafsack oder aufblasbare Matratze, Kochbesteck und so weiter gehören, will der Glamper das alles bereits am auserwählten Ort vorfinden und sich nicht darum kümmern müssen.

Ist Glamping teuer?

Jain! Das kann man pauschal nicht so sagen. Wie gesagt ist Luxus und Komfort Definitionssache. Exklusivität, also beispielsweise ein Baumzelt nur für zwei Personen, mit nicht viel Komfort, gehört genauso zu Glamping wie eine Übernachtung im Bubble-Hotel, wo ein richtiges Federbett und entsprechender Service auf die Gäste warten. Schneeliebhaber möchten vielleicht gerne im Iglu übernachten, was andere wiederum gar nicht als komfortabel empfinden, für die Grossfamilie ist es schon toll, wenn im Tipi oder dem gemieteten POD Betten bereit stehen, die auch jeden Tag vom Gästeservice gemacht werden. Je nach Angebot spricht es eine andere Gruppe dieser neuen Camping-Generation an.

Glamping in der Schweiz

International ist Glamping längst ein wichtiger Begriff für den Tourismus, in der Schweiz kommen wir immer mehr auch auf den Geschmack. Tourismus-Regionen setzen vermehrt auf diese spezielle Art zu übernachten, und das nicht mal zwingend für Touristen aus dem Ausland. Zielgruppe sind sehr oft Herr und Frau Schweizer, die im eigenen Land oder gar der eigenen Region mal etwas ganz Spezielles erleben möchten. Wir haben für Sie ein paar spannende Erlebnisse zusammengestellt – zum Träumen, oder?

Die durchsichtige Blase sieht zwar etwas aus wie die Karantäne-Zone aus einem Zombiefilm, bietet aber an sieben Standorten im Thurgau höchste Privacy und dezenten Luxus – Himmelbett inklusive.

Sie möchten jemand überraschen mit einer romantischen Nacht unter freiem Himmel und dabei nicht auf dem Waldboden schlafen müssen? Dann ist das Baumzelt, mehr als ein Meter über dem Boden gespannt, die optimale Überraschung.

Es ist der Kindheitstraum schlechthin: ein eigenes Baumhaus! Früher haben Sie auf den harten Holzdielen geschlafen und den Sternenhimmel beobachtet, jetzt können Sie puren Luxus in Ihrem Baumhaus geniessen. Bett, Kochnische, Dusche und WC, ja sogar ein Holzofen ist vorhanden. Perfekt zum Abschalten oder romantische Stunden zu zweit.

Robust und mit allerlei Komfort ausgestattet ist die Übernachtung im PODhosue perfekt für die ganze Familie, bis zu 6 Personen haben Platz in den Holzhäuschen, die ein bisschen wie Iglus aussehen. Strom und Heizung ist vorhanden, falls man schon jetzt einen Winterausflug planen will.

Gleich einen Wohnwagen kaufen muss man nicht, man kann ihn auch mieten. Dieser Vintage Wohnwagen ist gleichzeitig auch DER Hingucker auf dem Campingplatz. Hab und gut einpacken, Wohnwagen anhängen und ab geht es wo immer Sie hin möchten.

Die Nomaden übernachten in diesen traditionellen Zelten (Jurten), vor allem in West- und Zentralasien sind sie verbreitet. Übernachten Sie umgeben von Kamelen, Lamas, Alpakas und Schafen, ein Bett, Kochplatten und Besteck sind vorhanden.

Das Riesenzelt für die ganze Familie im Tessin. Sie übernachten auf dem Gelände eines Hotels im Luxus-Tipi mit Betten, festem Boden, Schrank und weiteren Annehmlichkeiten. Dabei können Sie vom Service des Hotels und beispielsweise dem Schwimmbad profitieren.

Auch das, eine Kindheitserinnerung. Wie gerne hätte man auch mal wie Pingu im Iglu übernachtet. Das ist in der ganzen Schweiz und auch im nahe gelegenen Ausland an den verschiedensten Orten möglich. Für Kälteschutz ist gesorgt, kuscheln erlaubt!