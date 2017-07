Genervter Nachbar abgeblitzt: Ami-Cops testen Wasserrutsche, die sie eigentlich sperren sollten

Der 4. Juli ist in jedem amerikanischen Haushalt fett und rot im Kalender markiert. Am besagten Tag feiert man nämlich die Unabhängigkeit des Landes. Einige Väter aus Asheville in North Carolina hatten dafür extra eine riesige Wasserrutsche aufgebaut, um den Kindern aus der Nachbarschaft eine Freude zu bereiten.

Die Wasserrutschen-Party war voll im Gange – bis ein böser Nachbar den Partycrasher spielen wollte: Weil er sich wegen der Wasserrutsche Sorgen um den Verkehr machte, rief er die Polizei an. Bei ihrer Ankunft stellten zwei Beamte jedoch fest, dass alles mit rechten Dingen zuging. Und damit nicht genug: Statt sich wieder an die Arbeit zu machen, gönnten sie sich eine Erfrischung: Sie schnappten sich Plastiktüten und Schwimmreifen und testeten die Wasserrutsche.

Katlen Joyce Smith, eine Anwohnerin von Asheville, hielt den glorreichen Moment der coolen Polizisten in einem Video fest. Ausserdem konnte sie sich in einem späteren Facebook-Post einen kleinen Seitenhieb gegen den wahren Unruhestifter nicht verkneifen: «Ich hoffe der Nachbar, der die Polizei geschickt hat, entdeckt dieses Video, damit er sieht wie viel Spass wir alle hatten».