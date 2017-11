Das richtige Geschenk Kinder

Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren, die Spielzeugindustrie macht Nachtschichten, um die neusten Trends und Spielwaren rechtzeitig zum grossen Fest an den Mann zu bringen. Dabei sind viele Kinder langer unschlüssig, wenn es darum geht, sich aus dem Chaos der Kataloge das passende Geschenk auszusuchen. In den meisten Fällen können Wünsche und Vorstellungen täglich ändern, ein Spiessruten-Lauf für Eltern, Grosseltern, Paten und Co.

Dabei stellt sich schnell heraus: es gibt das richtige Geschenk für Kinder gar nicht – die Wünsche sind Momentaufnahmen und teil der Entwicklung. Man kann aber trotzdem gewisse Indikatoren beachten, die sich in den unterschiedlichen Altersklassen zeigen. Speziell ganz kleine Kinder profitieren in ihrer Entwicklung beispielsweise von Spielsachen, die Ihre Motorik stimulieren und das audiovisuelle Wahrnehmungsvermögen steigern.

Weihnachtsgeschenke für Kinder: unsere Ideen

Damit Ihnen die Auswahl leichter fällt, haben wir uns ins Getümmel gewagt und präsentieren hier unsere Favoriten auf der Geschenkeliste.

Personalisiertes Kinderbuch

Es ist mitunter eines der schönsten Weihnachtsgeschenke, die wir gefunden haben und etwas ganz, ganz spezielles für das beschenkte Kind. Ein personalisiertes Kinderbuch mit dem Namen des Kindes. Die Story ist positiv gestimmt und erklärt auf spielerische Art die Bedeutung der einzelnen Buchstaben, die im Namen vorkommen. Garantiert etwas Einzigartiges!



LCD Tablet

Es ist mit einem Preis von knapp 25 Franken nicht teuer, macht aber viel Spass und spart Papier - auch bei Kindern. Das Tablet funktioniert ähnlich wie früher die Magnettafeln für Kinder, bei denen man das gezeichnete mittels Schieberegler wieder löschen konnte. Hier praktisch per Knopfdruck.





Flyte Scooter-Kinderkoffer

Auf zu neuen Abenteuern. 2018 wird wieder ein Jahr voller neuer Reisen für Kinder. Egal ob für den Weekend-Trip zu den Grosseltern, das Schullager oder die grossen Sommerferien mit den Eltern: den Koffer möchten die meisten Kinder selbst packen. Schleppen, das ist eine andere Sache. Mit dem Flyte Scooter erledigt sich dieses Problem, da der Koffer gleichzeitig ein praktischer Scooter ist, mit dem Kinder schnell und unkompliziert vorankommen – ein Highlight auf jeder Reise.



Hatchimals

Sie waren letztes Jahr der grosse Renner und haben auch dieses Jahr schon wieder die Top-Listen der beliebtesten Kindergeschenke erreicht. Hatchimals, das sind flauschige Fabelwesen, die selbständig aus dem Ei schlüpfen und verschiedene Stadien des Kindseins durchlaufen. Quasi das Tamagotchi 2.0 – sehr beliebt bei Kindern von drei bis 12 Jahren.



Ferngesteuerte Race Cars

Was haben wir uns als Kind so ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Mittlerweile haben die verschiedenen Modelle ein Update bekommen, was Geschwindigkeit und Aussehen anbelangt, sie sind aber immer noch ein beliebtes Geschenk für Kinder. Im Zeitalter von Drohnen und Flugobjekten heben einige Modelle auch ab und bewegen sich nicht mehr zwingend auf dem Boden.





Personalisierbarer Baby-Overall

Kleider für Babys sind ja ohnehin schon zuckersüss und man könnte sie alle kaufen. Dieser personalisierbare Teddyfleece Overall hat es uns aber besonders angetan. Egal ob mit dem richtigen Namen oder einem Spitznamen bestickt, darin sieht jedes Kind einfach zum Anbeissen aus. Das Baumwollfutter hält speziell jetzt im Winter schön warm.



Personalisierbares Kinderbesteck

Auch dieses Geschenk kann mit dem Namen des beschenkten Kindes personalisiert werden. Das vierteilige Kinderbesteck aus poliertem Edelstahl wird in einer hochwertigen Verpackung geliefert und ist extra kindergerecht. An das erste eigene Besteck erinnert man sich doch gerne zurück.



Jetpack Rucksack

Ein Geschenk für kleine Astronauten. Der Rucksack hat die Form eines Jetpacks, Düsen mit Feuer-Attrappe gehören da natürlich dazu. Insgesamt 4 Fächer schaffen genügend Stauraum für Snacks und Getränke, den Lieblingsteddy oder was auch immer auf die Reise mitkommen muss.