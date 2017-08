Geschlechtergerechtigkeit auf dem Klo: In Berlin gibts bald Frauen-Pissoirs

Ein Pissoir für Frauen auf allen öffentlichen Toiletten? Klingt doch verlockend! Vorallem, da sich keine Frau ohne Bedenken auf ein mit Bakterien verseuchtes Klo setzt. Es haben wohl auch schon so einige Freundinnen darüber gesprochen, wie praktisch es wäre, wenn auch sie im Stehen pinkeln könnten. In Berlin soll das bald möglich sein. Das neue Toilettenkonzept beschäftigt sich mit Fragen zur Hygiene, Sicherheit und Barrierefreiheit - und eben auch «Geschlechtergerechtigkeit». Pissoirs sind aus Sicht dieser Gerechtigkeit nicht akzeptabel, heisst es. «Auch Frauen sollten im stehen urinieren dürfen und können.» Deshalb soll zukünftig in jeder öffentlichen Toilette auch ein Urinal für Frauen stehen.

Ein Designer aus Mailand hat sogar schon das passende Modell entwickelt. Er nennt es «Girly» und gewann damit, bereits im Jahr 2004, mehrere Preise. Allerdings dürfte es nicht günstig werden, ganz Berlin mit Designer-Urinalen auszustatten. Ob sich das Ganze also durchsetzen kann ist ungewiss.

Was die Berlinerinnen zu der «Geschlechterungleichheit» sagen und ob sie sich überhaupt diskriminiert fühlen ist auch nicht bekannt. Die Pläne zur Idee stehen auf jeden Fall und wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.