Sie war vor 50 Jahren Trend und ist es heute wieder. Einst gehörte sie in jedes Kinderzimmer, heute steht die Lavalampe in Hipster-WG’s, am Emfpang von Hotels und an der Rezeption junger Start-ups. Egal in welcher Farbe, die Lavalampe verbreitet warmes Licht und ist faszinierend zu beobachten.

Dieses süsse kleine Einhorn aus weissem Kunstoff leuchtet in 7 Farben. Egal ob Wohn- oder Schlafzimmer, im Büro oder Bad, der Farbwechsel sorgt für Entspannung und eine gemütliche Atmosphäre. Tagsüber ist die Stimmungsleuchte ein dezentes und unscheinbares Accessoire.

Nicht jeder hat das Privilieg eines eigenen Kamins und nicht jede Wohnung ist gross genug, dass ein grosser Deko-Kamin Sinn machen würde. Darum ist dieser Tischkamin von Philippi einer unserer Favoriten. Mit Öl befüllbar schafft er eine warme Atmosphäre und ist leicht dort zu platzieren, wo man gerade gemütlich kuschelt.

Mit 85 Buchstaben und Symbolen lässt sich diese Message Box individuell gestalten. Egal ob für die Gäste oder den Partner, eine persönliche Message passend zur Jahreszeit – damit finden Sie immer die richtigen Worte. Die Box kann via USB angeschlossen werden oder wird alternativ mit Batterien betrieben.

Auch ein Haushalt mit kleinen Kindern oder Haustieren muss nicht auf Kerzenschein verzichten, vielleicht aber einfach auf die LED-Variante umsteigen. Die Marke Sirius beispielsweise bietet wunderschöne Exemplare, die echten Kerzen verblüffend nahe kommen und nicht steril oder kalt wirken.

Die Ananas war 2017 neben Einhorn und Flamingo definitiv eines der grossen Trendobjekte. Diese Stimmungsleuchte vereint das Motiv mit dem anhaltendenen LED-Farbtrend. Passt perfekt zu anderer Ananans-Deko und ist schlicht ein Hingucker - in 8 Farben!

Eingefleischte Fans der Sternensaga kommen bei dieser Leuchte voll auf ihre Kosten. Wer hätte nicht gerne den Helm eines Stormtroopers im Wohnzimmer, der gleichzeitig auch noch als Stimmungsleuchte dient. Bis zum neuen Star Wars Streifen vor Weihnachten 2017 geht es sowieso nicht mehr lange, also lieber früh als spät vorbereitet sein.

Ob Herz, Flamingo oder dem persönlich gestalteten Schriftzug: Neon liegt auch in der Licht-Dekoration voll im Trend. Die knalligen Leuchtfarben sorgen für stimmungsvolle Effekte an jeder Wand.