Die Weltnaturschutzunion IUCN hat kürzlich den Status von Schneeleoparden von «stark gefährdet» auf «gefährdet» geändert. Das heisst, heute streifen mindestens 4'000 erwachsene Tiere durch die Gebirge Asiens. Schneeleoparden wurden von der IUCN seit ihren ersten Messungen 1972 stets als stark gefährdet eingestuft.

Keine Entwarnung

Trotz der guten Neuigkeiten sind Schneeleoparden immer noch vielen Gefahren ausgesetzt. Wie so oft, ist an den grössten Problemen der Mensch beteiligt. Besonders die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums und die Jagd durch Wilderer gefährden die Schneeleoparden. «Man darf noch nicht feiern. Die Spezies läuft immer noch Gefahr, in der Wildnis auszusterben. Allerdings nicht mehr in der selben Geschwindigkeit, wie wir früher gedacht haben», sagt Dr. Tom McCarthy zu «BBC». McCarthy leitet das Schneeleoparden-Forschungsprogramm der Stiftung Panthera.

Über Schneeleoparden

Schneeleoparden streifen vorwiegend durch die Gebirge Zentralasiens. Ihr Habitat erstreckt sich über zwölf Länder. Sie leben meist auf einer Höhe von 3000 bis 6000 Metern über Meer. Schneeleoparden sind etwas kleiner als normale Leoparden und haben einen längeren Schwanz. Sie ernähren sich von mittelgrossen Huf- und Nagetieren. Ihr schönes Fell passt sich den Jahreszeiten an: Im Winter ist es weiss, um im Schnee gut getarnt zu sein, im Sommer wird es eher gelblich und grau.

Erst zwei Fälle von Angriffen auf Menschen sind bekannt. Beide ereigneten sich in der Nähe der kasachischen Stadt Almaty, auf deren Wappen ein Schneeleopard prangt.