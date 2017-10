Googles Burger-Problem: So falsch sieht der Android-Burger aus

Google hat ein gewaltiges Hamburger-Problem. Man könnte meinen, einen Burger zusammen zu stellen, sei eine einfache Sache. Doch Google hat es nicht auf die Reihe gekriegt und serviert den Android-Usern stattdessen eine komische Kreation auf ihren Smartphones. Der Käse liegt nämlich direkt auf dem Brötchen! Dabei müsste er aufs Fleisch gelegt werden, damit er schmilzt und geniessbar wird. Das Internet ist empört.

Der grosse Konkurrent Apple und viele andere Tech-Unternehmen zeigen vor, wie es richtig geht:

Die Burger-Frage scheint ernst zu sein, denn Google-Boss Sundar Pichai persönlich nimmt sich ihrer an. Nachdem er von der Debatte in den sozialen Medien erfuhr, twitterte er selber, dass er alles stehen und liegen lassen will, um die Sache zu klären.

Die Ehre des Cheesburgers, der ein Heiligtum in den Vereinigten Staaten zu sein scheint, darf eben nicht beschmutzt werden. En guete!