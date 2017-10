Champagner

Louis Roederer

Das im Jahre 1776 gegründete Champagnerhaus Louis Roederer produziert jährlich rund 3 Millionen Flaschen und geniesst einen sehr guten Ruf. Vor allem sein Premium-Champagner Cristal kommt auch immer wieder in prominenten Musikvideos vor. Jetzt gibt es sowohl die klassischen Varianten wie den Cristal zu unschlagbar günstigen Preisen!

Moet Chandon & Veuve Cliquot

Die Klassiker, die man immer wieder gerne auftischt. Sowohl Moët Chandon wie auch Veuve Cliquot bieten momentan ihre Champagner-Kollektionen zu Bestpreisen an. Da lohnt es sich zuzugreifen, damit an Silvester so richtig die Korken knallen können.

Rotwein

Dieter Meier Puro Malbec 2016

Während wir hier in der Schweiz hoffentlich weisse Weihnachten feiern einen der sonnenverwöhnten Weine von Dieter Meier geniessen? Der argentinische Puro Malbec passt optimal zu saftigen Braten – und von denen gibt es um die Weihnachtszeit sicher genug. Hier gibt es sogar 2 Flaschen gratis zu jeder Bestellung dazu!

Juan Gil Silver Label 12 Meses 2014

Dank 30 % Rabatt für nur 14 Farnken in der Aktion erhältlich ein absoluter Spitzenpreis. Das Weingut Juan Gil in der Anbauregion Jumilla in Spanien hat sich auch unter Kennern bereits zum Geheimtipp gemausert. Der sortenreine Monastrell eignet sich beispielsweise perfekt für Wild und ist weder Ente noch Truthahn abgeneigt.

Hacienda Monasterio Crianza 2013

Dieser Spanier aus dem Ribera del Duero Gebiet in Spanien darf man bis zu Weihnachten ganz bestimmt noch lagern, sogar bis zum nächsten und übernächsten Fest. Von Robert Parker jr. bekommt er 95 Punkte, von uns gibt es das Prädikat besonders preiswert: jetzt in Aktion mit 20 % Rabatt erhältlich.

Super-Italiener

Wer ein bisschen mehr Budget hat, der kann sich hier einen der Super-Italiener holen. Sassicaia, Masseto, Ornellaia, wem bei diesen Namen die Ohren klingeln, der sollte sich unbedingt diese Aktionen ansehen. Es befinden sich auch ein paar günstigere Exemplare darunter.

Weiss, Rosé, Rot: die Topseller

Riesige Auswahl bekannter und beliebter Weine. Hier findet sich für jedes Budget der passende Wein und wer gleich für die Festtage einkaufen will muss nicht bei unterschiedlichen Lieferanten bestellen, um seine Lieblingsweise zu bekommen. Bodegas Mauro, Brancaia, Rocca Rubio, Dieter Meier's Puro und Vega Sicilia führen die Liste an!