Gruslige Kreaturen: 8 unheimliche Wesen aus den Tiefen des Ozeans

1. Der Schneckenfisch

Japanische Forscher haben am 24. August bekannt gegeben, dass sie den am tiefsten lebenden Fisch aufgezeichnet haben. Der «Schneckenfisch» lebt im Marianengraben in einer Tiefe von 8178 Metern. So sehen die kleinen aus:

2. Tiefsee-Beilfisch

Aufgrund der extremen Tiefe, in die Wissenschaftler gehen müssen, um diese kleine Fische zu finden, wissen wir recht wenig über Tiefsee-Beilfische. Trotz furchterregendem Aussehen sind sie nur etwa 12 Zentimeter gross und daher auch ziemlich harmlos. Besonders markant ist, wie superdünn ihr Körper ist. Davon stammt auch ihr etwas gefährlich-klingenden Namen.

3. Fangzahnfisch

Auch diese Kreatur ist viel weniger gefährlich, als man zuerst denkt. Trotz ihres unheimlichen Aussehens sind Fangzahnfische recht zahm. Ausserdem sehen sie so schlecht, dass sie mehr oder weniger direkt in ihre Beute reinschwimmen müssten, um überhaupt zu jagen. Angst, dass man diese im Wasser antrifft muss man auch nicht haben: Fangzahnfische leben fast 5000 Meter in der Tiefe.

4. Seegurke

Sie sehen aus wie riesige Würmer und haben kein richtiges Gehirn: Trotzdem gelten sie als wichtiger Teil des Ökosystems der Ozeane. Das Kollagen im Körper einer Seegurke ermöglicht ihnen, sich mehr oder wenig «flüssig» zu machen, um in kleine Ecken reinpassen zu können.

5. Koboldhai

Sie wurden von Wissenschaftlern als «lebende Fossilien» bezeichnet und führen eine ziemlich mysteriöse Existenz, tief unterwasser. Aufgrund der Schlaffheit des Körpers eines Koboldhais, geht man davon aus, dass sie ziemlich inaktive Tiere sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du jemals in deinem Leben so einem Hai begegnen wirst: Als ein Koboldhai in ein Aquarium in Japan gebracht wurde starb er nur kurze Zeit später.

6. Flamingozunge

Obwohl es vielleicht so aussieht, als hätte diese Schnecke ein hübsches Häuschen, sind die bunten Muster tatsächlich Teil des lebendigen Mantelgewebes dieses Weichtieres. Sie essen in atlantischen und karibischen Gewässer giftige Korallen und erleiden dabei keinen Schaden. Stattdessen nimmt die schlaue Schnecke das Gift auf und wird sogar selbst giftig.

7. Riesenkalmar

Der Riesenkalmar ist nach wie vor weitgehend ein Rätsel für Wissenschaftler, obwohl er das grösste wirbellose Tiere der Erde ist. Das allergrösste dieser mysteriösen Wesen, das bisher gefunden wurde, war knapp 18 Meter lang und Wog fast eine Tonne.

8. Rippenquallen / Ctenophora

Rippenquallen (auf Englisch «comb jellyfish») sind ovalförmige Wesen mit acht Reihen kleiner Kamm-ähnlicher Platten, die sie bewegen, um durchs Wasser zu schwimmen. Diese Kammreihen biegen das Licht unter Wasser und erzeugen dadurch einen schimmernden Regenbogeneffekt.

Sie können übrigens auch andere, grössere Rippenquallen essen, indem sie ihnen Stücke abbeissen. Ziemlich verstörend.