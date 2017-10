Mann ist eben genauso eitel wie Frau – nur gibt man das ungern zu. Aber gerade beim Thema Bart darf man(n) sich gerne mehr Zeit im Badezimmer lassen. Es soll am Ende ja nicht zerzaust und ungepflegt aussehen. Man kann nämlich sehr viel falsch machen. Für Bärtige haben wir folgend die wichtigsten Tipps für die Barthaar Pflege. Von Bartöl, Bartbürste bis Pomade.

Wie lässt man sich einen Bart wachsen?

Auf diese Frage gibt es keine definitive Antwort, es ist von Mann zu Mann unterschiedlich. Bei den einen wuchert er förmlich, andere würden am liebsten Dünger draufkippen, nur um einen volleren Bart zu bekommen. Sicher aber wächst der Bart in jungen Jahren eher spärlich und nimmt dann mit den Jahren zu. Wie regelmässig der Bart wächst, auch das ist wieder individuell unterschiedlich.

Wer sich also einen Bart wachsen lassen möchte, sollt erst einmal ausprobieren, ob es überhaupt optisch so möglich ist, wie man sich das vorgestellt. hat. Pro Tag wachsen die Barthaare circa 0.3 bis 0.5 mm. Das bedeutet circa 1 Zentimeter mehr pro Monat. Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, wieviel Geduld man für eine ordentliche Länge haben muss. Einfach wuchern lassen geht natürlich auch nicht, der Bart sollte ja einerseits zum Gesicht passen, gepflegt aussehen und wenn möglich weich sein, damit er angenehm zu tragen ist.

Pflege ab dem ersten Tag

Wer denkt, er lässt das Haar jetzt erst einmal wachsen und pflegt und stutzt den Bart dann in die richtige Form und Grösse, der irrt. Gepflegt wird ab dem ersten Tag. Man wird auch kaum darum herumkommen, denn schon in der ersten Woche wird eine gewisse Länge unangenehmes Beissen auf der Haut im Gesicht auslösen. Denn Barthaar kratzt. Und genau darum gibt es Bartöl, mit dem man den Bart schön weich macht.

Regelmässige Pflege

Ein regelmässiges Peeling, dass die abgestorbenen Hautschuppen entfernt, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die sehen nämlich nicht nur ungepflegt aus, die Haut kratzt auch mehr. Sobald der Bart eine gewisse Länge hat sollte man sich Gedanken über ein Bartshampoo machen. Die Haare auf dem Kopf wäscht man regelmässig, das gilt genauso für die Gesichtsbehaarung. Natürlich musst du dich auch Rasieren. Bart zu haben heisst nicht, diesen einfach wild in alle Richtungen wuchern zu lassen. Dort wo du sowieso keine Behaarung haben möchtest, solltest du dich täglich rasieren. Der Rest wird gestutzt und in Form gebracht. Das passt man am besten der Form des Gesichts an oder dem persönlichen Wohlempfinden.

Grooming, Kämmen, Schmieren: Hilfsmittel rund um die Bartpflege

Irgendwann ist es soweit, die Länge stimmt, die Form passt und man fühlt sich so richtig wohl mit der neuen Gesichtsbehaarung. Dann bitte nicht vergessen: es wird nur perfekt anzuschauen sein, wenn man sich pflegt. Die Reinigung des Bartes ist wie schon gesagt das A und O und die Grundlage für jeden gepflegten Bart. Nach dem Duschen bitte nicht wild mit dem Handtuch rubbeln, bis er trocken ist, das irritiert nur die Haut. Stattdessen trocken tupfen und im noch nassen Zustand den Kamm zur Hand nehmen. Durch das Kämmen verhindern wir, dass die Barthaare im trockenen Zustand nach allen Seiten abstehen und in der gewünschten Form bleiben. Gleichzeitig wird Talg im Bart vergeilt, was ihn geschmeidiger macht. Sie sind übrigens in unterschiedlichen grössen erhältlich, damit bekommt sogar der elegante «Moustache» seine eigene Version.

Damit genügend Feuchtigkeit und Fett im Haar bleibt, sollte man einen Bartbalsam oder Bartöl verwenden. Aber Achtung: Vorsichtig herantasten. Nicht dass Sie am Ende glänzen wie eine Speckschwarte. Hier gilt: weniger ist mehr! Wer sich nicht extra Bartprodukte zulegen möchte ist auch mit Olivenöl gut bedient. Allerdings haben extra für die Bartpflege entwickelte Produkte den Vorteil, dass sie hautverträglicher sind und gerne mit ätherischen Ölen für guten Geruch versehen sind.

Bringe Sie den Bart in Form

Wenn die ganze Pflege mit dem Rasiermesser, der Bartbürste und dem Bartöl abgeschlossen ist, dann stellt sich immer die Frage: wie bringe ich den Bart denn jetzt in Form? Wenn die Haare eine gewisse Länge haben ist es hart, ohne irgendwelche Produkte zu frisieren. Und ja liebe Männer, dass mit dem «schnell mal noch ins Bad» am Morgen ist mit einem Vollbart auch passé. Die morgendliche Rasur geht da garantiert schneller.

Wie auch immer. Den Bart in Form zu bringen und auch zu halten, dafür gibt es Bartwichse, die beim Styling hilft. Meistens wird diese aber relativ schnell hart, langes ausprobieren ist da nicht möglich. Dafür perfekt zum Zwirbeln des Schnurrbarts. Für lange Bärte empfehlen wir aber eher eine Bartpomade, auch Beard Balm genannt. Sie bringt Form in die ganze Sache und macht das zweitbeste Stück des Mannes schön geschmeidig.