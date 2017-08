Die Macher des beliebten Youtube-Kanals «Failarmy» haben wieder einmal ein neues Video produziert. Dieses Mal geht es um Menschen, die beim Sport oder sonstigen Freizeitaktivitäten den Kopf zur falschen Zeit am falschen Ort haben. So schiesst ein älterer Herr seine Gattin mit einem Ping-Pong-Ball ab, oder ein Mann kickt einer Frau in Kickbox-Manier voll ins Gesicht.