Handy mit Fingerabdruck des Schlafenden entsperrt: Iranerin entdeckt im Flugzeug, dass ihr Mann eine Affäre hat

Das Smartphone ist bekanntlich die gefährlichste Falle für fremdgehende Ehemänner. Dies musste nun ein Iraner am eigenen Leib erfahren, als er mit seiner Familie in die Ferien wollte.

Vergangenen Sonntag sassen sie gemeinsam im Flieger von Doha nach Bali. Die Ehefrau hatte während des 10-Stunden-Flugs schon einige Drinks zu viel intus und entschied sich, ihrem Mann auf den Zahn zu fühlen. Als er schlief, entsperrte sie sein iPhone, indem sie seinen Daumen auf den Fingerabdruck-Scanner legte.

Laut der indischen Zeitung «Hindustan Times» deuteten die Nachrichten des Mannes auf eine mutmassliche Affäre hin. Die Frau war ausser sich vor Wut und soll mehrmals auf ihren Mann eingeschlagen haben. Weil selbst die Besatzungscrew vergeblich versuchte, die Iranerin zu beruhigen, entschied sich der Pilot der Qatar Airlines-Maschine für einen ausserordentlichen Stopp in Chennai.

In der indischen Stadt wurde das Paar samt Kleinkind abgesetzt und die Reise nach Bali ohne die Streithähne fortgesetzt. Nach einer Nacht am Flughafen sei die Familie in ein Flugzeug nach Kuala Lumpur gesetzt worden. Ob sich die Familiengelegenheit inzwischen beruhigt hat, ist zu bezweifeln.