Heiliger Bimbam! Bankräuber-Nonnen verunsichern Dörfchen in Pennsylvania (USA)

Laut der örtlichen Polizei haben zwei Damen in Nonnenkluft eine Filiale der Citizens Bank in Tannersville, Pennsylvania (USA) um die Mittagszeit herum betreten und versucht zu überfallen. Während die eine mit einer Handfeuerwaffe am Schalter stand und Geld forderte, bewachte ihre Komplizin den Ausgang der Bank.

Obwohl die beiden ohne Beute fliehen mussten, werden sie vom FBI gesucht. Die Verdächtigen werden als zwei hispanische Frauen mit einer Körpergrösse von etwa 1,50 bis 1,60 Metern und normalem Körperbau beschrieben. Sie trugen schwarze Nonnenkleider, Schleier, sowie weisse Hauben, die ihr Haar und Teile ihres Gesichts verdeckten. Als Tüpfchen auf dem «i» für das extravagante Ganoven-Outfit trug eine der beiden noch eine dunkle Sonnenbrille.

Die flüchtigen Frauen werden als bewaffnet und gefährlich eingestuft und sind bis jetzt noch nicht gefunden worden. Ob sie wohl Hilfe von oben hatten?