Heimweh, alte Liebe und die Fotografie: 5 Fakten über Brooklyn Beckham

1. Er ist nach New York gezogen

Der 18-jährige lebt seit Mitte August in New York. Der älteste Beckham Sohn zog als erster der vier Geschwister aus dem Londoner Elternhaus. An der Parsons-Schule für Design studiert er jetzt Fotografie.

2. Er lebt seine Leidenschaft: Die Fotografie

Noch vor seinem Fotografie-Studium hat er im Juni 2017 eine Serie von Schnappschüssen aus seinem Leben veröffentlicht. Das Buch heisst «What i See» und schaffte es bei der «Sunday Times» auf die Bestsellerliste. Die Amerikanische Ausgabe der «Go» fand, er könne «stolz auf sich sein».

3. Er ist wieder mit seiner Ex Chloë Grace Moretz vereint

Die On-off-Beziehung mit Schauspielerin Chloë Grace Moretz (20)scheiterte immer wieder an der Distanz. Nun wohnt er im ­selben Land wie sie und die Beziehung läuft wieder. Sie trägt sogar einen Ring mit dem Initial von Brooklyns Vornamen.

4. Die Beckhams vermissen einander unglaublich

Sie posten regelmässig Bilder voneinander auf Instagram und schreiben darunter, wie sehr sie einander vermissen. Hier ein Post von Victoria von den Söhnen Cruz, Brooklyn und Romeo. Sie schrieb darunter: «Harper hat ihre grossen Brüder zurück! Wir sind so glücklich!».

5. David ist sein grösstes Vorbild

Auch wenn Brooklyn nicht in seine Fussstapfen tritt, ist David sein grösstes Vorbild. Hier hat Papa ihn in New York besucht. Das Foto wurde direkt nach dem Pizza essen geschossen. Vereint sehen die beiden überglücklich aus.