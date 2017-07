«Hört auf, euch darüber zu definieren.»: Dieses Bild beweist, dass Kleidergrössen nichts bedeuten

Beim Shoppen die richtige Grösse zu finden, kann eine richtige Herausforderung sein. Katy, die unter dem Namen wodthefork auf Instagram bekannt ist, erlebte das vor Kurzem am eigenen Leib. Sie holte sich im gleichen Laden zwei Jeggins, die sich im Stil sehr ähneln. Beide in Grösse 42. Der einzige Unterschied: die Farbe.

Doch beim Anprobieren stellte sich heraus, dass die Jeggins sehr wohl einen Unterschied aufweisen. Während ihr die blaue ein bisschen zu weit war, passte die schwarze nicht einmal über ihre Oberschenkel.

Katy postete das Bild auf ihr Instagram-Profil. «Grössen sind so ein Bullshit», schreibt sie dazu. «Die eine Leggins ist ein bisschen zu gross und die andere bringe ich nicht einmal hoch.»

Sie fährt fort und erklärt, dass Kleidergrössen nicht beeinflussen sollten, wie wir uns in unserem Körper fühlen. «Manchmal trage ich ein S, manchmal kann ich mich nicht einmal in ein L zwängen, dann gibt es Zeiten, in denen mir eine 40 von den Hüften fällt und Zeiten wie diese, wo sie nicht einmal über meine Oberschenkel passt», schreibt sie.

Mit dem Post, will sie allen Frauen Mut machen, die schon mal verzweifelt in einer Umkleidekabine gestanden haben und beinahe in Tränen ausgebrochen wären, weil ein Kleidungsstück nicht gepasst hat. Katys Tipp: «Wir sollten endlich aufhören, uns über unsere Kleidergrösse zu definieren.»

Die Influencerin aus Washington DC (USA) postet regelmässig Fotos von ihren Workouts und ihrem Weg zu einem gesünderen Leben.

Ihr Post stösst im Netz auf grosse Begeisterung. Besonders Frauen fühlen sich verstanden und kommentieren, dass sie schon die gleiche Erfahrung gemacht haben. «Ich habe geglaubt, ich sei verrückt geworden, als ich Kleider in 'meiner Grösse' gekauft habe und im nächsten Laden plötzlich zwei Nummern grösser brauchte. Danke, dass du das gepostet hast!», schreibt eine.

