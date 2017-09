«Human Ken» hat Reise-Puff wegen Pass-Foto

In fast 60 Operationen und über 100 kosmetischen Eingriffen liess sich Rodrigo Alves (34) zu Barbies männlichem Pendant Ken umbauen. Die OP-Sucht wurde ihm nun zum Verhängnis: Der Brasilianer wurde am Flughafen von Dubai festgehalten, weil er nicht mehr aussieht wie auf seinem Passfoto. «Sie setzten mich auf einen komfortablen Stuhl und gaben mir vorzüglichen arabischen Tee zu trinken. Ich liess sie einfach ihre Arbeit machen», so Ken zu «Bild». Erst nach drei Stunden durfte er schliesslich einreisen. Für ihn ist es bereits das zweite Mal, dass er am Flughafen wegen seines Plastik-Looks Probleme hatte. Am New Yorker JFK-Flughafen wurde er ebenfalls festgehalten, als die Gesichtserkennung nicht mit seinem Passbild übereinstimmte. «Ich wurde eine Stunde von den Beamten befragt, bis ich ihnen vorschlug, mich zu googeln.»