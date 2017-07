«Ich hätte nicht erwartet, dass es klappt»: Australier checkt Bierdose am Flughafen ein

Jeder der mal schon mal geflogen ist, kennt diesen Moment: Die Angst, zuviel eingepackt zu haben und so das erlaubte Gewicht überstiegen zu haben. «Oh mein Gott, wie peinlich, wenn ich am Flughafen meinen Koffer aussortieren muss» ist nur ein Gedanke davon. Ein Australier hatte dieses Problem nicht – vielmehr überraschte er mit seinem «Gepäck» das anwesende Bodenpersonal am Flughafen von Melbourne und ist mittlerweile ein echter Internet-Hit.

Statt Koffern und Taschen hatte Dean Stinson auf seinem Inlandsflug nach Perth lediglich eine Bierdose der Marke «Emu Export» als Gepäcksstück abgegeben. Und selbstverständlich erhielt auch die Dose einen Gepäckaufkleber — und wurde anstandslos ins Flugzeug verladen. Auch den vierstündigen Flug überstand sie vollkommen unbeschadet und konnte ganz normal an der Gepäckausgabe in Empfang genommen werden.

«Mein Kumpel arbeitet am Flughafen und so heckten wir diesen Plan als Witz aus. Ich hätte nicht erwartet, dass es tatsächlich klappt», erzählt Dean den australischen Medien. Wäre das Lagerbier nicht am Gepäckband gelandet, hätte er sich laut eigener Aussage beim Fundbüro des Flughafens gemeldet.