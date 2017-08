«Ich han Chopfweh»: 6 faule Ausreden für die Arbeit und die Schule

Jeder hatte schon mal diese Tage. Du hast schlichtweg keine Lust zu arbeiten, oder in die Schule zu gehen und machst dir am Abend zuvor schon intensive Gedanken, wie du dein «Schwänzen» begründen sollst. Ruf ich an oder reicht eine kurze SMS, damit es bloss keine Rückfragen gibt?

1. «Mir gohts hüt nöd so guet. Han huere Chopfweh.»

Wenn du den nicht schon beim letzten Mal gebracht hast, dann ist es die perfekte Ausrede, um zu Hause zu faulenzen. Erst recht, wenn du in einem Job arbeitest, bei dem du ständig einen Monitor vor dem Gesicht hast.

2. «Mir isch die ganz Nacht übel gsi. Han mich ständig müese übergeh. Und Schüttelfrost hani au gha!»

Jaja, wers glaubt. Stattdessen hast du bis spät in die Nacht gezockt. Und als es schon zu spät zum Einschlafen war, hast du in die Trickkiste gegriffen.

3. «Ich han mini Tääg.»

Ein Klassiker aus vergangenen Tagen. Wenn im Sportunterricht die Hälfte der Mädchen fehlten, lag es nicht immer daran, dass sie ihre Tage hatten sondern viel mehr, weil sie schlichtweg zu faul waren. Bewegung hilft nämlich gegen das unangenehme Ziehen im Unterleib.

4. «Kann leider nöd. Ha en Zahnarzttermin.»

Wenn es darum geht länger im Geschäft zu bleiben, fällt dir ganz plötzlich ein, dass du einen Zahnarzttermin hast. An den Namen deines Zahnis kannst du dich zwar nicht erinnern, aber auf jeden Fall an den Termin!

5. «Wir bekommen Besuch aus dem Ausland.»

Dasselbe gilt für den Wochenenddienst. Du lehnst das lukrative Angebot ab, am Samstag zu arbeiten mit der Begründung, du bekommst Besuch aus Deutschland. Ist ja auch unverschämt, wenn sie den langen Weg in Kauf nehmen, um dich dann doch nicht zu sehen.

6. «Mami, de Herr Aliesch isch hüt krank.»

Flashback Schulzeit. Prüfung. Du hast nicht natürlich nicht gelernt. Also teilst du deiner Mami die unglaubliche Nachricht mit, dass dein Lehrer genau am Prüfungstag nicht fit sei. Als gäbe es keine anderen Lehrer in deinem Schulhaus, die während der Prüfung Aufsicht führen könnten...